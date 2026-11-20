ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿರುವ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಈಗ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವಿನ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 18ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ‘ಜಾಕಿ 42’ ಸಿನಿಮಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ? ನಟ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಏನೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ..
‘ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಶಿಲೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು’; ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಮನದ ಮಾತು, ‘ಜಾಕಿ 42’ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ!
ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ನಟ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಇದೀಗ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯರಾಗುವ ಆಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ‘ಜಾಕಿ 42’ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್, ಈ ಸಿನಿಮಾ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದ್ದಂತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದ ಪಯಣ, ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಕನಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಪಯಣದ ನೆನಪು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟ!
'ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ತಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಶೂನ್ಯದಿಂದಲೇ ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಕಿರುತೆರೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಒಂದು ಹಂತದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಮೂಡುತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಮುಚ್ಚಿಡಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಿರುತೆರೆಯಾಚೆಗೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಕಿ 42 ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್!
ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಪಾಲಿಗೆ ‘ಜಾಕಿ 42’ ಕೇವಲ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾವಲ್ಲ. ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿರುವ ಅವರು, ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಯಾಣವೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಜೂಜಿನಂತಿದೆ. ಗೆಲುವು ಸಿಗಬಹುದು, ಸೋಲು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಆದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ನಿಲುವು.
ಕಲ್ಲು ಶಿಲೆಯಾಗಬೇಕು, ಮೂರ್ತಿಯಾಗಬೇಕು-ಮಣ್ಣಾಗಬಾರದು!
ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ‘ಕಲ್ಲಿಗೆ ಏಟು ಬಿದ್ದಾಗಲೇ ಅದು ಶಿಲೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ. ಆದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏಟು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದೇ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣಾಗಬಹುದು. ಮಣ್ಣಾಗುವ ಮುನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಶಿಲೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು’ ಎಂಬ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮನದ ನೋವು ಮತ್ತು ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ಹಠವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರವಿದ್ದು, ಗೆಲುವಿನ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಓಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಶಸ್ಸು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಮಾತಿನ ಸಾರ.
ಗುರುತೇಜ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದ!
ಇದೇ ವೇಳೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗುರುತೇಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಮುಖ್ಯವಾದರೂ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿರುವ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಈಗ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವಿನ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 18ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ‘ಜಾಕಿ 42’ ಸಿನಿಮಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿದೆ. ತಮ್ಮ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗಲಿ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಶುಕ್ರವಾರದ ರೇಸ್ಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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