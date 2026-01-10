BBK 12 Episode Elimination: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಶೋನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವಾರ ಯಾರು ಔಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ? ಯಾರು ಫಿನಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಅವರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದರು ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ.
- Karnataka News Live: BBK 12 - ಅಯ್ಯೋ..! ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಬದಲು ಟಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಔಟ್ ಆದ್ರು!
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಗೋಡೌನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ದುರಂತ ನಡೆದಿದೆ. ಬಾಣಸವಾಡಿಯ ಕಲ್ಕೆರೆ ಸಮೀಪದ ಗೋಡೌನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತಡರಾತ್ರಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮೊದಲು ಫರ್ನೀಚರ್ ಗೋಡೌನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಳಿಕ ನಾಲ್ಕು ಇತರ ಗೋಡೌನ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ವಾಹನ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟಿದೆ. ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ, ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಗಲಭೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿನ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿಯ ಲೈವ್ ಅಪ್ಡೇಟ್.
Karnataka News Live 9 January 2026BBK 12 - ಕೊನೆಯ ಕಿಚ್ಚನ ಪಂಚಾಯಿತಿ; ಡಬಲ್ ಗೇಮ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಡೆತ್ತಿದ್ದ Kiccha Sudeep!
Bigg Boss Kannada Season 12 Episode: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಶೋನ ಕೊನೆಯ ಕಿಚ್ಚನ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಪೊಸೆಸ್ಸಿವ್ನಿಂದ ಬೇರೆಯವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರಕ್ಷಿತಾಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಕಿವಿ ಹಿಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Karnataka News Live 9 January 2026ತಾಯಿ ಸಾವಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತವರಿಗೆ ಹೊರಟ ಪತ್ನಿ ಹತ್ಯೆ, ಗಂಡನೂ ಸಾವು
ತಾಯಿ ಸಾವಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತವರಿಗೆ ಹೊರಟ ಪತ್ನಿ ಹತ್ಯೆ,, ಮಗನಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಟ್ಟು ತವರಿಗೆ ಹೊರಟ್ಟಿದ್ದ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಾನೂ ಬದುಕು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
Karnataka News Live 9 January 202610 ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಅಗಲಿದ ಪತಿಯ ಕನಸು; ಹುಡುಕಿಕೊಂಡ ಹೊರಟೇಬಿಟ್ಟರು ಕನ್ನಡದ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ತಿ Asha Raghu!
Novelist Asha Raghu Death Reason: ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕಿರುತೆರೆ, ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಯಾಗಿ, ಸಂಭಾಷಣೆಕಾರ್ತಿಯಾಗಿ, ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಆಶಾ ರಘು ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Karnataka News Live 9 January 2026ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವಾರ್ಡ್ ಮೀಸಲು ಪ್ರಕಟ - ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅಖಾಡ ಸಿದ್ಧ
ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಐದು ಪಾಲಿಕೆಯ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಕರಡು ಮೀಸಲಾತಿ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿದ್ದರೆ 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
Karnataka News Live 9 January 2026ಬೆಂಗಳೂರಿಗರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದಿಂದ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್, ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಆರಂಭ
ಬೆಂಗಳೂರಿಗರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದಿಂದ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್, ಕಾಳೇನ ಅಗ್ರಹಾರ ದಿಂದ ತಾವರೆಕೆರೆ ನಡುವಿನ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಆರಂಭಗೊಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
Karnataka News Live 9 January 2026ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಠವಶಾತ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಹಾನಿಗಿಲ್ಲ
ಬಾಣಸವಾಡಿಯ ಬೆಂಕಿ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಠವಶಾತ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಹಾನಿಗಿಲ್ಲ. ತಡ ರಾತ್ರಿ ಕಾರಣ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಆರ್. ಕೆ ಬ್ರೂಮ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ವುಡ್ ಪೆಕ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಗೋಡೌನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.