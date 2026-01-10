ಎಐಎಂಐಎಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ, ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದರಿಂದ, 'ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಿದ ಮಗಳು' ಒಂದು ದಿನ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಜ.10): ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು ಯಾವುದೇ ನಾಗರಿಕನಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೆ ಏರಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಐಎಂಐಎಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, "ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಿದ ಮಗಳು" ಒಂದು ದಿನ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೋಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಓವೈಸಿ, ಭಾರತದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ, ಭಾರತವು ಧರ್ಮವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜನವರಿ 15 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೋಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಚುನಾವಣಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಓವೈಸಿ, "ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಡಾ. ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರೆದ ಸಂವಿಧಾನವು ಯಾವುದೇ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಧಾನಿ, ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಥವಾ ಮೇಯರ್ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಸರ್ವಶಕ್ತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಇಂದು ಅಥವಾ ಮುಂದೊಂದು ಪೀಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಗ ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಿದ ಮಗಳು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗುತ್ತಾಳೆ' ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಜ್ಲಿಸ್-ಎ-ಇತ್ತೆಹಾದುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ (AIMIM) ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಆ ದಿನ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ... ನೀವು ಮುಸ್ಲಿಮರ ವಿರುದ್ಧ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ದ್ವೇಷ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿದರು. ಮುಸ್ಲಿಮರ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಓವೈಸಿ ಟೀಕಿಸಿದರು, ಅಂತಹ ರಾಜಕೀಯವು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
"ನೀವು ಮುಸ್ಲಿಮರ ವಿರುದ್ಧ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ದ್ವೇಷ, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ದ್ವೇಷ ಹರಡುವವರು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಾಗ, ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೆ ವಿಷಪೂರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಅನಿಲ್ ಬೋಂಡೆ, ಓವೈಸಿ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಅರ್ಧ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಯಾರೂ ಅಧೀನತೆಯನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಪದ್ಧತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಅಸಮತೋಲನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಅಸಮತೋಲನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದು, ಹಿಂದೂಗಳು ಒಂದಾಗಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕ್ತಾರ ಶೆಹಜಾದ್ ಪೂನವಾಲಾ, ಓವೈಸಿಗೆ ಆ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂತೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.
"ಹಿಜಾಬ್ವಾಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮಿಯಾನ್ ಓವೈಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಿಯಾನ್ ಓವೈಸಿ - ಸಂವಿಧಾನ ಯಾರನ್ನೂ ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತೇನೆ, ಮೊದಲು AIMIM ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪಸ್ಮಾಂಡ ಅಥವಾ ಹಿಜಾಬ್ವಾಲಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿ" ಎಂದು ಪೂನವಾಲ್ಲಾ X ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ, ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ (ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ) ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪಿ. ಚಿದಂಬರಂ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ ಓವೈಸಿ, ಇವು ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿಡಲು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಜನವರಿ 15 ರಂದು ಮುಂಬೈನ ನಾಗರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಜನವರಿ 16 ರಂದು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬರಲಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪ್ರಚಾರದ ಮಧ್ಯೆ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಂದಿವೆ.