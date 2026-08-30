ಓದುವ ವಯಸ್ಸು ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡಿದು ಶಾಲೆಗೆ ಮರಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೇರಳದ ಭಾಗೀರಥಿ ಅಮ್ಮ ಅವರು 105ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಓದುವ ವಯಸ್ಸು ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡಿದು ಶಾಲೆಗೆ ಮರಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೇರಳದ ಭಾಗೀರಥಿ ಅಮ್ಮ ಅವರು 105ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಅವರು, ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಅಪೂರ್ಣ ಕನಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡರು. 2019ರಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಮಿಷನ್ನ 4ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾನತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಅವರು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 100% ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟಾರೆ 75% ಅಂಕ ಪಡೆದು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆನಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ನಿಂತುಹೋಗಿತ್ತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ
ಭಾಗೀರಥಿ ಅಮ್ಮನ ಜೀವನದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ತಾಯಿ ನಿಧನರಾದ ಬಳಿಕ, ತಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರ ಹೆಗಲೇರಿತು. ಬಳಿಕ ಅವರು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ 30ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೇ ಪತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡರು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ನಿಂತುಹೋಯಿತು. ಓದಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
105ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಪುಸ್ತಕ
ವರ್ಷಗಳು ಉರುಳಿದವು. ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಮಿಷನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಓದುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ, 105ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗೀರಥಿ ಅಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭಿಸಿದರು. 2019ರಲ್ಲಿ ಅವರು 4ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾನತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದರು. ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಬದಲು ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದರು.
ಗಣಿತದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100
ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡರು. ಭಾಗೀರಥಿ ಅಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ 75% ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಗಣಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. 105ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಇಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಅವರು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಸಾಧನೆ ಕೇರಳದ ಪ್ರಕ್ಕುಳಂ ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಯಿತು.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕೂಡ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು
ಭಾಗೀರಥಿ ಅಮ್ಮನ ಈ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಂತು. 2020ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ‘ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾಗೀರಥಿ ಅಮ್ಮನ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ, ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಕಲಿಯುವ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಭಾಗೀರಥಿ ಅಮ್ಮಗೆ 4ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸಾಗುವುದೇ ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಆಸೆಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದರು. 7ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾನತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಬಳಿಕ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ಕನಸನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದರು.
‘ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ’ ಗೌರವ
ಭಾಗೀರಥಿ ಅಮ್ಮನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಹಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ದೊರೆಯಿತು. 2020ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ‘ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ’ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನದಂದು ಈ ಗೌರವ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.
107ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನ
ಭಾಗೀರಥಿ ಅಮ್ಮ 2021ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಕೊಲ್ಲಂನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ 107ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಕಥೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಲಿಲ್ಲ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದರು.
ವಯಸ್ಸು ಕನಸಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ
ಭಾಗೀರಥಿ ಅಮ್ಮನ ಕಥೆ ಕೇವಲ 105ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು 100% ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಕಥೆಯಲ್ಲ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಕನಸನ್ನು ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕವೂ ಮತ್ತೆ ಬೆನ್ನಟ್ಟಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಉದಾಹರಣೆ. ಮದುವೆ, ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಮಾತೃತ್ವ ಅಥವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಕಥೆಯನ್ನು ಭಾಗೀರಥಿ ಅಮ್ಮನ ಜೀವನ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. 105ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪುಸ್ತಕ ತೆರೆದರು. 100% ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದರು. ‘ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ’ ಪಡೆದರು. ಕೊನೆಗೆ, ‘ಕಲಿಯಲು ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ’ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಹೋದರು.