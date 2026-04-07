ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಲು ಹನುಮ ಜಯಂತಿಯಂದೇ ಮುಹೂರ್ತ; ಡೆಡ್ಲಿ ಮರ್ಡರ್ ಹಿಂದಿದ್ದ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತ​​..!

ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಆತನ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತನೇ ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆದು ನಡೆಸಿದ ಈ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ದ್ವೇಷವೇ ಕಾರಣವೆಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Author : Sathish Kumar KH
Published : Apr 07 2026, 09:19 PM IST
ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಡಗರ, ಸಂಭ್ರಮ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಹಬ್ಬದ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ನಡುವೆಯೇ ರಕ್ತದ ಹೋಕುಳಿ ಹರಿದಿದೆ. ಹನುಮ ಜಯಂತಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜನರ ನಡುವೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆತನ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯನೇ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ಆವೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೊಲೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಕಾ ಪ್ಲಾನ್!

ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹದ ಕರಾಳ ಮುಖ

ಸಹೋದರನಿಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದ ಗೆಳೆಯನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯುವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಪಿಯು ಹನುಮ ಜಯಂತಿಯ ದಿನವನ್ನೇ ಕೊಲೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರಣವಿತ್ತು. ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ, ಶಬ್ದ ಜೋರಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಗಮನ ಬೇರೆಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾಹುತ ನಡೆದರೆ ಯಾರಿಗೂ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಆತನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾಗಿತ್ತು.

ಕೊಲೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನು?

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ದ್ವೇಷವೇ ಈ ಕೊಲೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆನ್ನಲಾಗಿದೆ. ತಾನು ನಂಬಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತನೇ ತನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಊಹಿಸಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮೆರವಣಿಗೆಯ ನಡುವೆ ಕರೆದೊಯ್ದು, ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ಸಮಯ ಸಾಧಿಸಿ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಘಟನೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ: 'ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ?' ಹಬ್ಬದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಯನ್ನು ಮರೆತು, ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬಲಿಕೊಟ್ಟ ಈ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಲು ಹನುಮ ಜಯಂತಿಯಂದೇ ಮುಹೂರ್ತ; ಡೆಡ್ಲಿ ಮರ್ಡರ್ ಹಿಂದಿದ್ದ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತ​​..!
