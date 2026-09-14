ದೆಹಲಿ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿಯರು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಮೋಹಿತ್ ಸಿಂಗ್, ಇದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಭಾರತೀಯರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಟೀಕೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಗಿಂತ ನಡವಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಳೆಯಬೇಕೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ.

“ಇದೇ ಕೆಲಸ ಭಾರತೀಯರು ಮಾಡಿದ್ರೆ?” — ವೈರಲ್ ರೀಲ್ಸ್ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ

ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ರೀಲ್ಸ್ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ ದೃಶ್ಯ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಉದಯಪುರಕ್ಕೆ ವಿಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಮೋಹಿತ್ ಸಿಂಗ್, ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವರ್ತನೆಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದೇಶಿಯರು ಮಾಡಿದರೆ ಟೀಕೆ ಕಡಿಮೆ, ಭಾರತೀಯರು ಮಾಡಿದರೆ?

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದೊಳಗೆ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಇಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಕೇ ಎಂಬುದು ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.

ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದೇ ರೀತಿಯ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ವಿದೇಶದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ “ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ” ಎಂಬ ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.

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“ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಿರ್ಧರಿಸೋಣ”

ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಸ್ವತಃ ತಪ್ಪು ಎಂದು ತಾನು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಇತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾದರೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು ಸಹಜ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ಸಂದೇಶವೇ — ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾರತೀಯನಾ, ವಿದೇಶಿಯನಾ ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ, ಆತನ ನಡವಳಿಕೆ ಇತರರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಬೇಕು.

ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ಬಳಕೆದಾರರು ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಳೆಯಬಾರದು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ವರ್ತನೆಗೆ ಕೆಲವು ಮಿತಿಗಳು ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಂದಿ ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೀಗಾಗಿ, ಒಂದು ಸರಳ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ ರೀಲ್ ಇದೀಗ ರೀಲ್ಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್‌ಗಳ ಕುರಿತ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

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