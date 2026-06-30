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- Reels Vs Post: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್, ರೀಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬರಲ್ಲ!
Reels Vs Post: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್, ರೀಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬರಲ್ಲ!
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ರೀಲ್ಸ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ರೀಚ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರ ರೀಲ್ಸ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವರ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಾವಿರ ಲೈಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ರೀಲ್ಸ್ಗೆ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚು ರೀಚ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ?
ರೀಲ್ಸ್ಗೆ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚು ರೀಚ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ?
2026ರಲ್ಲೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. 15 ರಿಂದ 60 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ರೀಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಫಾಲೋವರ್ಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ರೀಲ್ಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಆರಂಭ ಇದ್ದರೆ ರೀಲ್ಸ್ ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
ಹಾಗಾದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಮೌಲ್ಯ ಇಲ್ಲವೇ?
ಇದೆ. ಫೋಟೋ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೋಸೆಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಈಗಲೂ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಾಹಿತಿ, ಉತ್ಪನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಫಾಲೋವರ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೋಸೆಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತವೆ.
2026ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇವಲ ರೀಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಬಾರದು. ವಾರದಲ್ಲಿ 3–5 ರೀಲ್ಸ್, 2–3 ಕ್ಯಾರೋಸೆಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಖಾತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್, ಸರಿಯಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಫಾಲೋವರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂವಹನ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ.
ವೈರಲ್ ಆಗಲು ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ
ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು.
ಕಡಿಮೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು.
ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಡಿಯೋ ಬಳಸದೇ ಇರುವುದು.
ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು.
ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡದೇ ಇರುವುದು.
ರೀಲ್ಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ
ಹೊಸ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಲು ರೀಲ್ಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಆದರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಶ್ವಾಸ, ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. 2026ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯಲು ರೀಲ್ಸ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರಿಗಳ ಸಮತೋಲನವೇ ನಿಜವಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್.
ಒನ್ಲೈನ್ ಸಮರಿ:
2026ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ರೀಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ರೀಚ್ ನೀಡಿದರೂ, ಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನವಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಗ್ರೋತ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
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