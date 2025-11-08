09:18 AM (IST) Nov 08

India News Live 8th November: ಎರಡು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಅರ್ಷ್‌ದೀಪ್ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದೇಕೆ? ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಎರಡು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಅರ್ಷ್‌ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಮಾರ್ನೆ ಮಾರ್ಕೆಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

09:00 AM (IST) Nov 08

India News Live 8th November: 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ 5 ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಆತಿಥ್ಯ! ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋತಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್

2026ರ ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ಏಳು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಶಾರ್ಟ್‌ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

