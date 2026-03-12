- Home
ಧುರಂಧರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮುಂಬೈನ ಇನಾರ್ಬಿಟ್ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೈರಲ್ ಚರ್ಚೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಧುರಂಧರ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ, ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈಗ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟನೆಯ ಈ ಸ್ಪೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಮಾಷೆಯ ಚರ್ಚೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ಇದರ ಸೀಕ್ವೆಲ್ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಭಾಗವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಈ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಕ್ಲಿಪ್ 'ಗೆಹ್ರಾ ಹುವಾ' ಹಾಡಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಚಾಣಾಕ್ಷ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಜಾಗವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಲ್ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದು, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮುಂಬೈನ ಮಲಾಡ್ ವೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇನಾರ್ಬಿಟ್ ಮಾಲ್ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಚರ್ಚೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು 'ಗೆಹ್ರಾ ಹುವಾ' ಹಾಡಿನ ದೃಶ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಜೋಡಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಮುಂಬೈನ ಮಲಾಡ್ ವೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ 'ಇನಾರ್ಬಿಟ್ ಮಾಲ್' ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಎಕ್ಸ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ದೃಶ್ಯದ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಮಾಲ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರ, 'ಕರಾಚಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಮಲಾಡ್ಗೆ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಇತರ ವೀಕ್ಷಕರು ಸಹ ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವರಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ನಟ-ನಟಿಯರ ಹಿಂದಿರುವ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಟರಾಜ, ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧನ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಲ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಹೇಗೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಕೆಲವು ವೀಕ್ಷಕರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು, ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧರ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೀಕೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ, ಕೆಲವು ವೀಕ್ಷಕರು ಇಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವೈರಲ್ ಆದ ಪ್ರಮಾದದ ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದರೆ, ಚಿತ್ರತಂಡವು ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳವಾದ 'ಲ್ಯಾರಿ'ಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಸೈನಿ ಎಸ್ ಜೋಹ್ರೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬದಲಾಗಿ, ಚಿತ್ರತಂಡವು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಆರು ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೈಜವಾದ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು. ಈ ಪರಿಸರವು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ನೈಜವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು, ವಿನ್ಯಾಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧತೆ ಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಜೋಹ್ರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
