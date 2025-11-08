ಬುಮ್ರಾ ಅಲ್ಲ, ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಿಜವಾದ 'ವೆಪನ್ಸ್' ಇವರೇ ನೋಡಿ!
2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖರಾಗಲಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರನ್ನು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬುಮ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಇವರನ್ನು ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಭವಿಷ್ಯ
ಮಾಜಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಅಶ್ವಿನ್, 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ-ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಯೋಜಿಸುವ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬುಮ್ರಾ ಬದಲು ಬೇರೆಯವರೇ ಕೀ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಇಬ್ಬರು ಯಾರು? ಬುಮ್ರಾನನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೈಬಿಟ್ಟರು?
ಬುಮ್ರಾ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಎದುರಾಳಿಗಳು ಈಗ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸ್ಪಿನ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಆಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಸವಾಲು ಎಂದು ಅಶ್ವಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ: ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಗಳು
ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟರಿ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂದ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಬಲ್ಲರು. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯಿಂದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಲ ತುಂಬಲಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ತಂತ್ರ; ಇತರ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಪಾಠ
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಬಾಲ್ ತಂತ್ರವನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬಳಸಿದೆ. ಬೇರೆ ತಂಡಗಳೂ ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸ್ಪಿನ್ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಶ್ವಿನ್.
ಭಾರತ ತಂಡದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಗಿದೆ?
ಭಾರತ ಸದ್ಯ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು 2-1 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿದ್ದು, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸರಣಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.