ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಬ್ ಮುಖವಾಡ ಬಯಲು, ಪೇಚಿಗೆ ಸಿಲಕಿದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದೆ ಆರೋಪಗಳ ಅಸಲಿಯತ್ತೇನು? ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ ರಾಹುಲ್ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದು ಯಾಕೆ?
ನವದೆಹಲಿ (ನ.08) ದೇಶವನ್ನು 60 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದೀಗ ಕೆಲವೇ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಬಹುತೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಆಡಳತದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊರಗಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಜೀವ ನೀಡಲು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸತತ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಫೆಲ್, ಅಂಬಾನಿ-ಅದಾನಿಗೆ ದೇಶ ಮಾರಾಟ, ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕೈಸುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೂ ಚೋರ್ ಪದಕ್ಕೂ ಆಗಿಬರಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಈ ಹಿಂದೆ ಚೌಕಿ ದಾರ್ ಚೋರ್ ಹೇ ಎಂದು ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಅನ್ನೋ ಹೊಸ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಬ್ ಹಿಡಿದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮತ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಹದೇವಪುರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇದೀಗ ಹರ್ಯಾಣ ಚುನಾವಣೆವರೆಗೂ ರಾಹುಲ್ ಮಾಡಿರುವ ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಬಳಿ ದೂರು ನೀಡುವ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿಲ್ಲ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಹಂಗಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ಹಾಗೂ ವಾಸ್ತವ ಏನು?
ಮಹದೇವಪುರ to ಆಲಂದ್
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಿಡಿಸಿದ ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಬಾಂಬ್ ದೇಶದ ಜನತೆ ಮುಂದೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಬೆಂಬಲಿಗರು ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸದಂತಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ರಾಹುಲ್ ದೇಶವನ್ನು ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆ ಎಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಬಲವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ ಮಹದೇವಪುರ ಅಥವಾ ಆಲಂದ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಮತ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಆಧಾರರಹಿತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 220 ಬಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ರಾಹುಲ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿಯು ಸ್ವತಃ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆದ್ದ ಮುಲಾನಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಹೇಳಿಕೆ ಸುಳ್ಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನೋದರ ಮೊದಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಂದು ಸರಿಯಿದ್ದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಈಗ ರಾಂಗ್
2014, 2019 ಮತ್ತು 2024 ರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪವನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ವಿರುದ್ದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಗಳು ಬಿಜೆಪಿಗೆ 350+ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. 2014 ಮತ್ತು 2019 ರಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಗಳು ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪಕ್ಷವು ಎರಡೂ ಬಾರಿ ಬೃಹತ್ ಜನಾದೇಶವನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಗಳು ಹೇಳಿದ ವರದಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜಿಪಿ ಗೆಲ್ಲಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಜೆಎಂಎಂ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಮಾತು ಸುಳ್ಳಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಕ್ಷೇಪಣೆ ಇಲ್ಲ.
ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಹಿಂದಿ ಬಿದ್ದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ
ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಶೇ. 0.57 ರಷ್ಟು ಮತದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮತಪತ್ರಗಳನ್ನು (ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್) ಬಳಸಲಾಯಿತು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಶೇ. 99.43 ರಷ್ಟು ಜನಾದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. 0.57 ರಷ್ಟು ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2015 ರ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ, ಆರಂಭಿಕ ಮತಪತ್ರಗಳ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೂ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮಹಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಆಗ ಇವಿಎಂ ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿತ್ತೇ? 2015 ರ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ವಿಷಯ ನಡೆಯಿತು; ಮತಪತ್ರಗಳ ಎಣಿಕೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಎನ್ಡಿಎ ಮುಂದಿದ್ದರೂ, ಮಹಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಆಗ ಯಾರೂ "ಮತ ಕಳ್ಳತನ" ಎಂದು ಕೂಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕುರಿತು ಹರ್ಯಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಯಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ಸೈನಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತಿರುಚಿ, ಅದನ್ನು "ಮತ ಕಳ್ಳತನ"ಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಿದರು. ಸೈನಿ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಕೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರದ ಮೈತ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲದೆ, 2019 ಮತ್ತು 2024 ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಎರಡೂ ಬಾರಿ ಸುಳ್ಳೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ರಾಹುಲ್ ಆರೋಪ ಹಾಗೂ ಚುನಾವಣೆ
ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡುವಿನ ಮತಗಳ ಅಂತರ ಕೇವಲ 1.18 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 22,779 ಮತಗಳಿಂದ ಎಂಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ಇದನ್ನು "ಅಕ್ರಮದ ಪುರಾವೆ" ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೇವಲ 22,779 ಮತಗಳಿಂದ ಎಂಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವೆಂದರೆ ಹರಿಯಾಣದ 10 ಅತಿ ನಿಕಟ ಪೈಪೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 6 ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಕೇವಲ 3 ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ 2018 ನೆನಪಿದೆಯೇ? ಬಿಜೆಪಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ ಹಂಚಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಕೆಲವೇ ನೂರು ಮತಗಳಿಂದ ಏಳು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು, ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕಮಲ್ ನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. 2018 ರ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಬಿಜೆಪಿಯ ಒಟ್ಟು ಮತ ಹಂಚಿಕೆಯು (ಶೇ. 41.0) ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗಿಂತ (ಶೇ. 40.9) ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು, ಆದರೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು 1,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಯಾವುದೇ ವಿವಾದವಿಲ್ಲದೆ, ಕಮಲ್ ನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು.
ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ 10 ಬೂತ್ನಲ್ಲಿ 22 ಬಾರಿ ಮತದಾನ ಆರೋಪ
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಮುಂದಿನ ಆರೋಪವೆಂದರೆ, ರಾಯಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ 10 ವಿವಿಧ ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ 22 ಬಾರಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ (ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಪರೇಶನ್) ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಹೆಸರುಗಳಿದ್ದರೆ, ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಲಸೆ, ಕ್ಲರ್ಕ್ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಹಳತಾದ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ನಕಲಿ ನಮೂದುಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಅಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (Special Intensive Revision - SIR) ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರತಿ ದೋಷವೂ ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಅಲ್ಲ. ನಕಲಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾದ ನಮೂದುಗಳು ಮೋಸದ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನವನ್ನೂ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಬೂತ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಏಜೆಂಟರು ಇರುತ್ತಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಯಾರೂ ಯಾವುದೇ ಅಕ್ರಮವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು 45 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾನೂನು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಈಗ, ಸೋತ ನಂತರ, ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಳಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಮಾಡಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಎಂದರೆ, ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ 25 ಲಕ್ಷ ಮತಗಳನ್ನು "ಕದಿಯಲಾಗಿದೆ," ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಎಂಟು ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನಕಲಿ ಅಥವಾ ನಕಲು ಎಂದರ್ಥ. ಇದು ತರ್ಕಬದ್ಧವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪವಾಗಿದೆ.
ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಅಕ್ಷೇಪಣೆ
ಹರಿಯಾಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ 2024 ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಆಗಸ್ಟ್ 2 ರಂದು ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು, 4.16 ಲಕ್ಷ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರಂದು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಏಜೆಂಟರು (BLAs) ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 ರಂದು, ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಸುಮಾರು 87,000 ಮತಗಟ್ಟೆ ಏಜೆಂಟರು 20,000 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಎಣಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಐದು ದೂರುಗಳು ಬಂದವು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಒಂದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮಾಡೆಲ್
ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಚೀಟಿಗಳಲ್ಲಿ "ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು" ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಾಧ್ಯಮ ತಂಡವು ಆ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಇಪಿಐಸಿ (EPIC) ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದಾಗ, ಮತದಾರರ ಐಡಿ ನಿಜವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸೇರಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಹೋಲಿಕೆಯಿಂದ, "ಮಾದರಿ ಫೋಟೋ" ರೂಪಾಂತರಿಸಿದ (morphed) ನಕಲಿ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಜವಾದ ಮತದಾರರ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಫೋಟೋ ಇತ್ತು ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡವು ದೇಶವನ್ನು ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆ ಎಳೆಯಲು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಿಸಿದ ನಕಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಂತಹ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ದೂಷಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ.
Gen-Z ಮೂಲಕ ಹೋರಾಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ
ರಾಜಕೀಯ ಹತಾಶೆಯಿಂದ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಈಗ ಯುವಜನರನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ Gen-Z ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಲು ಹೊಸ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು, "ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಕದಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ, Gen-Z ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ "Gen-Z" ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಂದ ಕಾಳಜಿಯು ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ನಂತರದ ಯೋಜನೆ. ಅದು ಸರ್ಕಾರಗಳ ಪತನ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಸಮಯವು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕ್ರಾಂತಿ ಮೂಲಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಈ ನಡೆ ಪುಷ್ಠಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಇದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ "H-ಫೈಲ್ಸ್" ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ Gen-Z ಮತ್ತು ಯುವಜನರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ. ನೈತಿಕತೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯುವಜನರನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನವಿದು ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಉದ್ದೇಶವು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮತದಾರರು ಮತ್ತು ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಮೂಡಿಸುವುದು. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದವರು ಅಂತಹ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆ ಎಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. "ರಫೇಲ್ ಹಗರಣ," "ಚೌಕಿದಾರ್ ಚೋರ್ ಹೈ" ಮತ್ತು ಜಾತಿ-ಕಾರ್ಡ್ ರಾಜಕೀಯದಂತಹ ಫೈಲ್ಯೂರ್ ಬಳಿಕ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಈಗ ಯುವಜನರನ್ನು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧನಗಳಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅದರ ಯುವಕರು ಈ ನಕಾರಾತ್ಮಕ, ವಿಭಜಕ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದ ಯುವಜನರು ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳು ಮತ್ತು ಗೊಂದಲದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 100 ಚುನಾವಣೆ ಸೋಲುಗಳ ಬಳಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಯುವಜರನ್ನು ತಪ್ಪಿದಾರಿಗೆ ಎಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.