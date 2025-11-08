LG Energy Solution Accuses Ola Electric of Technology Theft by Former Researcher ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಎಲ್ಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ನ.8): ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ನ ಸಂಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ತನ್ನ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಪೌಚ್-ಟೈಪ್ ಟರ್ನರಿ ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕದ್ದಿದೆ. ಭಾರತದ ಇವಿ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇದು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಎಲ್ಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ (ಎಲ್ಜಿಇಎಸ್) ಬೃಹತ್ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದೆ.
ಆರೋಪವೇನು?
ಸುದ್ದಿ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪೌಚ್-ಟೈಪ್ ಟರ್ನರಿ ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮಾಜಿ LG ಸಂಶೋಧಕನನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಪ್ತಚರ ಸೇವೆ, ಸಿಯೋಲ್ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು LG ಎನರ್ಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಿಂದ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಶೋಧಕರು ಡೇಟಾವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಗೌಪ್ಯ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸಿ, ತಕ್ಷಣವೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತು ಎಂದು ಎಲ್ಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ತನ್ನ 4680 ಭಾರತ್ ಸೆಲ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ದಿನವೇ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ
ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಓಲಾ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಸವಾಲು ಇದಲ್ಲ. ಜುಲೈ 2024 ರಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾಪ್ಮೈಇಂಡಿಯಾದ ಪೋಷಕ ಕಂಪನಿ ಸಿಇ ಇನ್ಫೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ಗಾಗಿ ತನ್ನ API ಗಳು (ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗಳು) ಮತ್ತು SDK ಗಳು (ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಿಟ್ಗಳು) ಬಳಕೆಗಾಗಿ 2021 ರಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಲಾದ ಪರವಾನಗಿ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ನೋಟಿಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಓಲಾ ಕಂಪನಿಯ ಪೋಷಕ ಕಂಪನಿಯಾದ ANI ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್, 2015 ರಿಂದ ಮ್ಯಾಪ್ಮೈಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪರವಾನಗಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
205 ಪೇಟೆಂಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಓಲಾ
2022 ರಲ್ಲಿ, ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಮೇಡ್-ಇನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು, 2023 ರ ವೇಳೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಗಿಗಾಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿತ್ತು ಜೂನ್ 2024 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಹೊಸ 4680 ಭಾರತ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು, ಇದು ಸಿಲಿಂಡರಾಕಾರದ ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ 2170 ಸೆಲ್ಗಳಿಗಿಂತ 20 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಂದ್ರತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
2022–23ರಲ್ಲಿ ಓಲಾ 205 ಪೇಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತು, ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೇಟೆಂಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್ (ಬಿಐಸಿ) ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು $500 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ, ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದುವರಿದ ಸೆಲ್ ಆರ್ & ಡಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಸೆಲ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 165 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು "ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ" ಲ್ಯಾಬ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ಓಲಾ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ದೀಪೇಶ್ ರಾಥೋಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಗ್ನೇಯ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 66 (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಪರಾಧಗಳು) ಮತ್ತು 43 (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಗಾಗಿ ದಂಡ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ) ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಓಲಾದ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಬಾಲಚಂದ್ರ ದತ್ತ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದೂರಿನಲ್ಲಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 2020 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 2025 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ (ತಂತ್ರ) ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ರಾಥೋಡ್, ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಾಹ್ಯ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.