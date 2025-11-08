ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಆಧಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದ್ದು, 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ, ₹1000 ದಂಡದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡು, ಐಟಿಆರ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊನೆಯ ದಿನದ ಗಡುವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿತ್ತು. 2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್​ ದಂಡ ಇಲ್ಲದೇ ಪ್ಯಾನ್​ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್​ ಲಿಂಕ್​ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ವಂಚಿಸಿ ಮೋಸ ಮಾಡುವವರು ಮೀನಮೇಷ ಎಣಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದೀಗ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಸಹಿತಿ ಬರುವ ಡಿಸೆಂಬರ್​ 31 ಅಂದರೆ 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್​ 31 ಕೊನೆಯ ದಿನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡದೇ ಹೋದರೆ, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಲವು ಅನಾನುಕೂಲಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವವರು ಈ ಲಿಂಕ್​ ಮಾಡದೇ ಹೋದರೆ, ಐಟಿಆರ್ ಫೈಲಿಂಗ್, ಮರುಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಆನ್​ಲೈನ್​ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿ

ಆನ್​ಲೈನ್​ನಲ್ಲಿಯೇ ಈಗ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಬೇಕು. "ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ." ನಿಮ್ಮ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಮರುಪಾವತಿಯೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳವೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಸ್‌ಐಪಿ ವಿಫಲವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

ಪ್ಯಾನ್-ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು?

ಏಪ್ರಿಲ್ 3, 2025 ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2024 ರ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ದಾಖಲಾತಿ ಐಡಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025 ರೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ದಾಖಲಾತಿ ಐಡಿ ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಮರು-ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.

ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

ನೀವು ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ:

- ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮರುದಿನದಿಂದ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

- ನಿಮ್ಮ ಐಟಿಆರ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಥವಾ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

- ಐಟಿಆರ್ ಮರುಪಾವತಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

- ಬಾಕಿ ಇರುವ ಐಟಿಆರ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

- ಟಿಡಿಎಸ್/ಟಿಸಿಎಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ 26ಎಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

- ಟಿಡಿಎಸ್/ಟಿಸಿಎಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ?

ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಹಣವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನೀವು ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಷೇರು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕೆವೈಸಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತೆರಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು?

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪೋರ್ಟಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ನೋಂದಾಯಿತ ಅಥವಾ ನೋಂದಾಯಿಸದ ಎಲ್ಲಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಆಧಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು?

- ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್, ಕ್ಲಿಕ್​ ಮಾಡಿ. incometax.gov.in

- 'ಲಿಂಕ್ ಆಧಾರ್' ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

- ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್, ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.

- ನಂತರ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

- ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.

- OTP ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸು ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

- ಲಿಂಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ನೀವು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.

- 'ಕ್ವಿಕ್ ಲಿಂಕ್‌ಗಳು → ಲಿಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಸ್ಥಿತಿ' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

- ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ:

- ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರು, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಬೇಕು.

- NRIಗಳು, 80 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳು ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೊದಲು ದೃಢೀಕರಿಸಿ.

- ಗಡುವಿನ ಬಳಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ನಿಧಾನವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲೇ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ.

- ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಸೇವ್​ ಮಾಡಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ.

