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- National News Live: 'ರೋಹಿತ್ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ' ಇದು ಕೊನೆಯ ODI ಆಗಿತ್ತಾ? ಗಿಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
National News Live: 'ರೋಹಿತ್ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ' ಇದು ಕೊನೆಯ ODI ಆಗಿತ್ತಾ? ಗಿಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸದನದಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಲು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ರಾಮ ಮಂದಿರ ದೇಣಿಗೆ ಕಳ್ಳತನ, ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ, ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಯುದ್ಧ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಲು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಸಂಸತ್ ಚಲೋ ಪ್ರತಿಭಟೆಯನ್ನು ಸಿಜೆಪಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ಕೋಹಾಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ, ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಸಂಭ್ರಮ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ನ್ಯೂಸ್ ಲೈವ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
India News Live 20th July: 'ರೋಹಿತ್ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ' ಇದು ಕೊನೆಯ ODI ಆಗಿತ್ತಾ? ಗಿಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
India News Live 20th July: ಪ್ರಮುಖ ಬಿಲ್ ಮಂಡನೆ
ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವು ಬಿಲ್ ಮಂಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಜನಗಣ ಮನಗಿರುವ ಸ್ಟೇಟಸ್ ವಂದೇ ಮಾತರಂಗೆ ನೀಡುವ ಮಸೂದೆ, ಜನನ ಮರಣ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಿಲ್, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಿಲ್, ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ, ಏಕರೂಪ ನಾಗರೀಕ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಿಲ್ ಈ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆಯಾಗಲಿದೆ.