07:35 AM (IST) Jul 20

India News Live 20th July: 'ರೋಹಿತ್ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ' ಇದು ಕೊನೆಯ ODI ಆಗಿತ್ತಾ? ಗಿಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಅವರ ಈ ಅಮೋಘ ಆಟದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಭಾರತ ಸೋತರೂ, ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವೇ ರೋಹಿತ್ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Read Full Story
06:27 AM (IST) Jul 20

India News Live 20th July: ಪ್ರಮುಖ ಬಿಲ್ ಮಂಡನೆ

ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವು ಬಿಲ್ ಮಂಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಜನಗಣ ಮನಗಿರುವ ಸ್ಟೇಟಸ್ ವಂದೇ ಮಾತರಂಗೆ ನೀಡುವ ಮಸೂದೆ, ಜನನ ಮರಣ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಿಲ್, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಿಲ್, ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ, ಏಕರೂಪ ನಾಗರೀಕ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಿಲ್ ಈ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆಯಾಗಲಿದೆ.