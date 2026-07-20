ಈಗಂತೂ ಹಾಲಿವುಡ್ ಮಂದಿ ಕೂಡ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ RRR ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಮೌಳಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೇ? ಈ ಕುರಿತ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬಾಹುಬಲಿ, RRR ಚಿತ್ರಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ರಾಜಮೌಳಿ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. RRR ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದ ನಂತರ, ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್, ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ನೋಲನ್, ಸ್ಟೀವನ್ ಸ್ಪೀಲ್ಬರ್ಗ್ರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರು ರಾಜಮೌಳಿ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಜೊತೆ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹೊಸ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಾಲಿವುಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಜಕ್ಕಣ್ಣನ ಆಲೋಚನೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ರಾಜಮೌಳಿಗೆ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದು ಎದುರಾಗಿತ್ತು. 'ನೀವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರೆ, ಯಾರನ್ನು ಹೀರೋ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ?' ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿದ್ದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ರಾಜಮೌಳಿ, 'ನಾವು ಹಾಲಿವುಡ್ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ರೀತಿ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸತ್ಯವೇನೆಂದರೆ, ನಾವು ಅವರಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವೇ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಬಂದರೆ, ನಾನು ಹೀರೋ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ 'ಕ್ರೌಚಿಂಗ್ ಟೈಗರ್, ಹಿಡನ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಎಂಬ ಚೈನೀಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಡಬ್ ಮಾಡದೆ, ಕೇವಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಬ್ಟೈಟಲ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿತು.
ನಮ್ಮ ಕಥೆ, ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ
ಹಾಲಿವುಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮದೇ ಭಾವನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತೆರೆಗೆ ತರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಜಕ್ಕಣ್ಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ರಾಜಮೌಳಿ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳೂ ಇವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.