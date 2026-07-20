Water Tank Cleaning Tips: ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಇಳಿಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ; ಹಾಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬಹುದು!
Cleaning Your Water Tank: ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಇಳಿಯದೆ, ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಮರ್ಸಿಬಲ್ ಪಂಪ್ ಬಳಸುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಹೀಗಿದೆ..
ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿಪ್ಸ್
ಮನೆಯ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವೂ ಬೇಕು. ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಇಳಿದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಜಾರಿ ಬೀಳುವ ಅಪಾಯ, ಕೊಳಕು ನೀರಿನಿಂದ ಸೋಂಕು ತಗಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಈ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ.
'ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಲೀನರ್ ವಿತ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪೋಲ್ & ಹೋಸ್' (Water Tank Cleaner with Telescopic Aluminium Pole & Hose) ಮತ್ತು 'ಸಬ್ಮರ್ಸಿಬಲ್ ವಾಟರ್ ಪಂಪ್' (Submersible Water Pump) ಸಹಾಯದಿಂದ, ನೀವು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಇಳಿಯದೆ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಾಧನಗಳು ಮನೆಗಳು, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ.
ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಲೀನರ್ (Telescopic Water Tank Cleaner)
ಈ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಲೀನರ್, ಉದ್ದವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಬಹುದಾದ (Adjustable) ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡ್ ಮತ್ತು ಹೋಸ್ ಪೈಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಬಹುದು. ಬ್ರಷ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಪಾಚಿ, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಇಳಿಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಸಬ್ಮರ್ಸಿಬಲ್ ವಾಟರ್ ಪಂಪ್ (Submersible Water Pump)
ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ, ಮೊದಲು ಕೊಳಕು ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಮರ್ಸಿಬಲ್ ವಾಟರ್ ಪಂಪ್ ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿ. ಈ ಪಂಪ್, ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ನೀರನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಎರಡೂ ಗಾತ್ರದ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
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ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶ್ರಮ ಎರಡೂ ಉಳಿತಾಯ
ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಾಧನಗಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ, ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಸಮಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮುಗಿಸಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಇಳಿಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಅಪಘಾತ ಮತ್ತು ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು
ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಲೀನರ್: ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಅದರ ರಾಡ್ನ ಉದ್ದ, ಹೋಸ್ ಪೈಪ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಬ್ರಷ್ನ ಗಟ್ಟಿತನವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು.
ಸಬ್ಮರ್ಸಿಬಲ್ ಪಂಪ್: ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ವೇಗ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು.
ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು (Safety Guidelines): ಸಬ್ಮರ್ಸಿಬಲ್ ಪಂಪ್ ವಿದ್ಯುತ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೋರಿಕೆ (Electric Leakage) ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ವೈರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಸ್ವಿಚ್ಗಳನ್ನು (GFCI/ELCB) ಬಳಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ (Maintenance & Storage): ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಕ್ಲೀನರ್ ಬ್ರಷ್ ಮತ್ತು ಪಂಪ್ ಅನ್ನು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು, ಒಣಗಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಇದು ಸಾಧನಗಳ ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ವಾರಂಟಿ (Budget & Warranty): ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇವು ವಿವಿಧ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು, ಉತ್ಪನ್ನದ ವಾರಂಟಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು (Customer Reviews) ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
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