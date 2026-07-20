ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಸ್ಪೇನ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಮೊರಾಕ್ಕೊ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟರೆ, ನಾರ್ವೆ 12 ಸ್ಥಾನಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಿಗಿತ ಕಂಡು 19ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.
ಜ್ಯೂರಿಕ್: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇನ್, ಸೋಮವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಫಿಫಾ ಪುರುಷರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 1-0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಸ್ಪೇನ್ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫೆರಾನ್ ಟೊರೆಸ್ ಬಾರಿಸಿದ ಗೋಲು ಸ್ಪೇನ್ನ ಗೆಲುವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿತ್ತು.
ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ
ಕಳೆದ ಜನವರಿ ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಲೂಯಿಸ್ ಡಿ ಲಾ ಫ್ಯೂಯೆಂಟೆ ಅವರ ತಂಡ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳಿದ್ದರೂ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಥಾಮಸ್ ಟುಕೆಲ್ ಅವರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 6-4 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಮೇಲೇರಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಇತ್ತ, ಮೊರಾಕ್ಕೊ ತನ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿನ ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನವೇ ಮೊರಾಕ್ಕೊಗೆ ಈ ಸ್ಥಾನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರೀ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಿದ್ದ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಎರಡು ಸ್ಥಾನ ಕುಸಿದು ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟಿದೆ. ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದರೆ, ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಪ್ರೀ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ದ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳ ಜಿಗಿತ ಕಂಡು ಟಾಪ್ 10 ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ.
19ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ ನಾರ್ವೆ
ದಶಕಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದ ನಾರ್ವೆ, 12 ಸ್ಥಾನಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಿಗಿತ ಕಂಡು 19ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ತಂಡ ಇದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಭಿಯಾನದ ನಂತರ ಜರ್ಮನಿ ಟಾಪ್ 10ರಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದು 12ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ 11ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲವಾದ ಇಟಲಿ 15ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಾರಿದೆ.
ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಹೊರಬಿದ್ದ ಟುನೀಶಿಯಾ 12 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 57ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಪ್ರೀ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ತಲುಪಿದ್ದ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಐದು ಸ್ಥಾನ ಮೇಲೇರಿ 24ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ನಾಕೌಟ್ ಹಂತ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ ಪರಾಗ್ವೆ ಏಳು ಸ್ಥಾನಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡು 34ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ರೌಂಡ್ ಆಫ್ 32 ತಲುಪಿದ್ದ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ಮೂರು ಸ್ಥಾನ ಏರಿ 64ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಾಕೌಟ್ ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ದ ಘಾನಾ ಎಂಟು ಸ್ಥಾನ ಮೇಲೇರಿ 65ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.