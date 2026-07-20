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- FIFA World Cup 2026 ಕನಸಿನ ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡ ಪ್ರಕಟ; ರೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಸ್ಪೇನ್ ಆಟಗಾರರದ್ದೇ ಪಾರುಪತ್ಯ!
FIFA World Cup 2026 ಕನಸಿನ ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡ ಪ್ರಕಟ; ರೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಸ್ಪೇನ್ ಆಟಗಾರರದ್ದೇ ಪಾರುಪತ್ಯ!
ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಸ್ಪೇನ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಇರುತ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡ.
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಡ್ರೀಮ್ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲಾ?
ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಸ್ಪೇನ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ಟೂರ್ನಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಡ್ರೀಮ್ ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಇರುತ್ತಾರೆ? ಫಿಫಾ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ಸ್ಪೇನ್ ಆಟಗಾರರದ್ದೇ ಪಾರುಪತ್ಯ
ಲೂಯಿಸ್ ಡಿ ಲಾ ಫ್ಯೂಂಟೆ ಅವರ ಕೋಚಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡದ 6 ಆಟಗಾರರು ಈ ಡ್ರೀಮ್ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾಲ್, ಗೋಲ್ಡನ್ ಗ್ಲೋವ್ ಮತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ಯಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋಲ್ಡನ್ ಗ್ಲೋವ್ ವಿಜೇತ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್
ಟೂರ್ನಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗೋಲು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 6 ಕ್ಲೀನ್ ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಸ್ಪೇನ್ನ ಗೋಡೆ ಉನೈ ಸಿಮೋನ್, ಈ ಡ್ರೀಮ್ ಟೀಮ್ನ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗ್ಲೋವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು.
ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ಪೇನ್ ಆಟಗಾರರು
ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಾದ ಮಾರ್ಕ್ ಕುಕುರೆಲ್ಲಾ, ಪೆಡ್ರೊ ಪೊರೊ, ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಐಮರಿಕ್ ಲಾಪೋರ್ಟೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯುವ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ 19 ವರ್ಷದ ಪೌ ಕುಬಾರ್ಸಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ರೋಡ್ರಿ
ತಂಡದ ಆಧಾರಸ್ತಂಭ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾಲ್ ವಿಜೇತ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ ರೋಡ್ರಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಟೂರ್ನಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ 93.2% ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ 756 ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ರೋಡ್ರಿ ಈ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಘಟಕರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋಲು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಒಲಿಸೆ
ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ರೋಡ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ ಮೈಕೆಲ್ ಒಲಿಸೆ (ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಸಿಸ್ಟ್ಗಳು - 7) ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಡೆಕ್ಲಾನ್ ರೈಸ್ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು (7 ಗೋಲು) ಗಳಿಸಿ ಕಂಚಿನ ಬೂಟ್ ಗೆದ್ದ ಜೂಡ್ ಬೆಲ್ಲಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಸ್ಸಿ-ಎಂಬಾಪೆ ಮಾರಕ ಜೋಡಿ
ವಿಶ್ವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ಇಬ್ಬರು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಗಳು ಈ ತಂಡದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. 39ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ 8 ಗೋಲು ಮತ್ತು 4 ಅಸಿಸ್ಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾವನ್ನು ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ ದಿಗ್ಗಜ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು 10 ಗೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಟೂರ್ನಿಯ ಟಾಪ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ಗೆದ್ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಲಿಯನ್ ಎಂಬಾಪೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಿದರೆ, ಈ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಯಾವುದೇ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದುಸ್ವಪ್ನವಾಗಲಿದೆ.
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಡ್ರೀಮ್ ಟೀಮ್ ಹೀಗಿದೆ
ಉನೈ ಸಿಮೋನ್ (ಸ್ಪೇನ್); ಪೆಡ್ರೊ ಪೊರೊ (ಸ್ಪೇನ್), ಪೌ ಕುಬಾರ್ಸಿ (ಸ್ಪೇನ್), ಐಮರಿಕ್ ಲಾಪೋರ್ಟೆ (ಸ್ಪೇನ್), ಮಾರ್ಕ್ ಕುಕುರೆಲ್ಲಾ (ಸ್ಪೇನ್); ರೋಡ್ರಿ (ಸ್ಪೇನ್ - ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್); ಮೈಕೆಲ್ ಒಲಿಸೆ (ಫ್ರಾನ್ಸ್), ಡೆಕ್ಲಾನ್ ರೈಸ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್); ಜೂಡ್ ಬೆಲ್ಲಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್); ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ (ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ), ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಾಪೆ (ಫ್ರಾನ್ಸ್).
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