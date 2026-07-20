Anupama Parameswaran Instagram: ನಟಿ ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ಇನ್ಮುಂದೆ ಯಾರ ಅನುಮತಿಗೂ ಕಾಯಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
'ಬೈಸನ್' ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಧ್ರುವ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಮತ್ತು ಅನುಪಮಾ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಮೂಡಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಾಯಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ಕಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋವೊಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಲೀಕ್ ಆಗಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಈ ವದಂತಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಅನುಪಮಾ ಹಾಕಿರುವ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ.
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಕೆಲವು ಅನಗತ್ಯ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ದಾಟಬೇಕು, ಇನ್ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನಾನೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, 'ಇನ್ನು ಯಾರ ಅನುಮತಿಗೂ, ಹಾಡಿನ ಆಯ್ಕೆಗೂ, ಕೆಲವರ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ಗೂ ಕಾಯಬೇಕಿಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಅವರ ಬ್ರೇಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಧ್ರುವ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಮತ್ತು ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಈಗಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಆ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಅನುಪಮಾ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ, ಸಂಬಂಧ ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದಿನ ವದಂತಿಗಳಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ.
ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು
ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆಯೋ, ವೃತ್ತಿಪರ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೋ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಜೀವನದ ಕುರಿತ ಆಲೋಚನೆಯೋ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುವವರೆಗೂ ಏನನ್ನೂ ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಈ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಅನುಪಮಾ 'ಪ್ರೇಮಂ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧ್ರುವ್ ವಿಕ್ರಮ್ 'ಆದಿತ್ಯ ವರ್ಮಾ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು, 'ಮಹಾನ್', 'ಬೈಸನ್' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.