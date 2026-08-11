ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೇ 254 ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೈಲು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ,ಬುಕಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
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- India News Live Updates: ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಸೇರಿ ವಿವಿದೆಡೆ ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೇಯಿಂದ 254 ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಘೋಷಣೆ
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India News Live Updates: ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಸೇರಿ ವಿವಿದೆಡೆ ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೇಯಿಂದ 254 ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಘೋಷಣೆ
ಸಾರಾಂಶ
ನವದೆಹಲಿ: ಜು.20ರಂದು ನಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಹಿಂಸೆಯ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿರುವ ನಡುವೆಯೇ, ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೃತ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಶಾ ಅವರು ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
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ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು, ‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಂದೋಲನ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರ ಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧವಿದೆ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಗದ್ದಲ ನಡೆಸಿ ಸದನದಿಂದ ಹೊರನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದರು
02:49 PM (IST) Aug 11
India News Live Updates: ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಸೇರಿ ವಿವಿದೆಡೆ ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೇಯಿಂದ 254 ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಘೋಷಣೆ
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02:39 PM (IST) Aug 11
India News Live Updates: ಲಂಕಾ ಎದುರಿನ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜುರೆಲ್ ಬದಲಿಗೆ ಈತನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್ ಕಿವಿಮಾತು
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ಬದಲು ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ರನ್ನು ಆಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಲೆ ಪಿಚ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವ ಸರ್ಫರಾಜ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತ ಎಂದು ಕೈಫ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜುರೆಲ್ ಅವರ ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಈ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.Read Full Story
01:34 PM (IST) Aug 11
India News Live Updates: ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ODI ಕ್ರಿಕೆಟ್! 5000 ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೊರಬಿತ್ತು ಟಾಪ್ 10 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ಮಾಹಿತಿ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನ?
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 5000 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ದಾಖಲೆ ಭಾರತದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಖನವು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ತಂಡಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.Read Full Story
01:30 PM (IST) Aug 11
India News Live Updates: ಮದುವೆಯ ಸವಿ ನೆನಪಿಗೆ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ 34 ಕೋಟಿಯ ವಿಮೆ - ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಅಪರೂಪದ ಜೋಡಿ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಹದ್ದರ್ಪುರದಲ್ಲಿ, ವರ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪೇಠ್ಕರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿವಾಹದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ 3,465 ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅಪಘಾತ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ಚಿಂತನಶೀಲ ಕಾರ್ಯವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಬದಲಿಗೆ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.Read Full Story
12:12 PM (IST) Aug 11
India News Live Updates: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬೋಟ್ ವಿಹಾರ- ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ - ಈ ಮಹಿಳೆ, ಮಗು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಬೋಟ್ ವಿಹಾರದ ಫೋಟೋ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಗು ಯಾರೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದರೂ, ಈ ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕೆಸರೆರಚಾಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.Read Full Story
12:10 PM (IST) Aug 11
India News Live Updates: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಪಿಆರ್ಎಸ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ
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ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ಗೆ PRS ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಏನಿದು ಹೊಸ PRS ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ? ಇದರಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆಗೋ ಲಾಭವೇನು?
10:32 AM (IST) Aug 11
India News Live Updates: ಲೈವ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೇ ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರಿದ ಆ್ಯಂಕರ್, ವಿಡಿಯೋ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಭಾವುಕರಾದ ವೀಕ್ಷಕರು!
ಅಮೆರಿಕದ ಸುದ್ದಿ ನಿರೂಪಕಿಯೊಬ್ಬರು ನೇರಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರಿದ ಘಟನೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ತನ್ನ 8 ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆಯಿಂದಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನಿದ್ದೆಗೆಟ್ಟಿದ್ದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಟೀಕೆಯ ಬದಲು ಅಪಾರ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.Read Full Story
09:37 AM (IST) Aug 11
India News Live Updates: Mileage Bikes - ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, ಭರ್ಜರಿ ಮೈಲೇಜ್! 80,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಬೈಕ್ಗಳಿವು
₹80,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಬೈಕ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಎಸ್ ರೇಡಿಯಾನ್, ಟಿವಿಎಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೀರೋ ಎಚ್ಎಫ್ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮೈಲೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಯಾವ ಬೈಕ್ ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ.Read Full Story
09:14 AM (IST) Aug 11
India News Live Updates: ಕೊಲಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪ - 130 ಬಲಿ, 2000 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಕಾಣೆ! ಸಾವು ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಪಶ್ಚಿಮ ಕೊಲಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ 7.4 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೀಕರ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ 130 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೂರಾರು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಧರಾಶಾಹಿಯಾಗಿದ್ದು, ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು' ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.Read Full Story
08:45 AM (IST) Aug 11
India News Live Updates: ಲಂಕಾದಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷ ಸೋಲದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ!
9 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಆಡಲಿರುವ ಭಾರತ, ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸರಣಿ ಸೋಲುಗಳಿಂದಾಗಿ, ಈ ಪ್ರವಾಸವು ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ.Read Full Story
08:45 AM (IST) Aug 11
India News Live Updates: ಮತ್ತೆ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಶ್ವದ ನಂ.1 ಶ್ರೀಮಂತ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್, ಒಂದು ದಿನದ ಸಂಪಾದನೆ ₹8,347 ಕೋಟಿ!
ವಿಶ್ವದ ನಂ.1 ಶ್ರೀಮಂತ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್, ಜುಲೈ 2025 ರಿಂದ ಜುಲೈ 2026ರ ನಡುವೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ 8,347 ಕೋಟಿ ರು. ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ 30.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರು. ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಡೆಲ್ ಸಿಇಒ ಮೈಕಲ್ ಡೆಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಪ್ ಸೀಕ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಲಿಯಾಂಗ್ ವೆನ್ಫೆಂಗ್ ಅವರ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಬೆಸ್ಟ್ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.Read Full Story
08:11 AM (IST) Aug 11
India News Live Updates: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಂಸೆ ಬಳಿಕ ಮೋದಿ ಇಮೇಜ್ ನಾಶ, ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ - ರಾಹುಲ್
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಮೇಲಿನ ಹಿಂಸಾಚಾರದಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಇಮೇಜ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಲು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಗದ್ದಲದ ನಡುವೆಯೇ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನಲ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.Read Full Story