09:07 AM (IST) Jul 21

India Latest News Live 21 July 2026ಸಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪಂಜಾಬ್ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ದೆಹಲಿಗೆ ನುಗ್ಗಲು ಯತ್ನ; ಶುಂಭು ಗಡಿ ಬಂದ್, ಹೈಅಲರ್ಟ್

ಭಾರತ-ಯುಎಸ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ರೈತರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹರಿಯಾಣ ಪೊಲೀಸರು ಪಂಜಾಬ್-ಹರಿಯಾಣದ ಶಂಭು ಗಡಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದು, ರೈತ ನಾಯಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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08:57 AM (IST) Jul 21

India Latest News Live 21 July 2026ಕೊಹ್ಲಿ ಅಲ್ಲ.. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್‌ಗೆ ಶತಕ ಬಾರಿಸಲು ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತನ ಬ್ಯಾಟ್ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು?

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 138 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶತಕವು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಹ ಆಟಗಾರ ಶಾರ್ದುಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದ ಬ್ಯಾಟ್‌ನಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು. ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಈ ಹೋರಾಟದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಭಾರತ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತು.
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