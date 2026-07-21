ನಾಗರಹಾವೊಂದು ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಬೆಕ್ಕು ಅದಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ, ಹಾವು ಪದೇ ಪದೇ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
ಭಯಾನಕ ನಾಗರಹಾವೊಂದು ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಬೆಕ್ಕೊಂದು ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾವು ಹಲವು ಬಾರಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ಬೆಕ್ಕು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಹಾವೇ ಸೋತು ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದು, ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ನಾಗರಹಾವೊಂದು ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಬೆಕ್ಕು ಅದಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ, ಹಾವು ಪದೇ ಪದೇ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ನಾಗರಹಾವು ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಕಚ್ಚಲು ಹಲವು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ, ಬೆಕ್ಕು ಪ್ರತಿ ದಾಳಿಯಿಂದಲೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕು ಹಾವಿಗೂ ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ವಿಫಲವಾದ ನಂತರ, ಹಾವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬೆಕ್ಕಿನ ವೇಗ ಮತ್ತು ಹಾವಿನ ಚಲನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಮುಖಾಮುಖಿ ಎಕ್ಸ್ (X) ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆಯ, ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಆತಂಕದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರ, ಬೆಕ್ಕು ತನ್ನ 'ಕ್ಯಾಟ್-ನ್ಯಾಪ್' ಅನ್ನು ನಾಗರಹಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಡಾಡ್ಜ್ಬಾಲ್ ಆಟವನ್ನಾಗಿ ಬದಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, ಬೆಕ್ಕು 'ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ಆರಾ'ವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಬೆಕ್ಕನ್ನು 'ಬದ್ಮಾಶ್' ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲವು ಬಳಕೆದಾರರು ಬೆಕ್ಕು ಮತ್ತು ಹಾವಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವೇಗದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಸುಮಾರು 20 ರಿಂದ 70 ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬಲ್ಲವು, ಆದರೆ ಹಾವಿನ ದಾಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 50 ರಿಂದ 100 ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಪ್ರಭೇದ ಮತ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುವುದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ನಿಯಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು.
ಆದರೂ, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿನ ಬೆಕ್ಕಿನ ಚಲನೆಗಳು ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸಿವೆ. ನಾಗರಹಾವು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಬೆಕ್ಕು ಎಷ್ಟು ಶಾಂತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಮುಖಾಮುಖಿಯನ್ನು 'ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಂತಿಮ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ' ಎಂದು ಕರೆದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಾಗರಹಾವು ಬೆಕ್ಕಿನ ವೇಗಕ್ಕೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಫಲಿತಾಂಶ ಬೇರೆ
ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಬಹುದಾದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮುಖಾಮುಖಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಕ್ಕು ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಪಾರಾದಂತೆ ಕಂಡರೂ, ನಾಗರಹಾವಿನೊಂದಿಗಿನ ಮುಖಾಮುಖಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿರಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೂ, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಬೆಕ್ಕಿನ ಅದ್ಭುತ ಪಾರುಗಾಣಿಕೆಗೆ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಚುರುಕಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅದರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಒಂಬತ್ತು ಜೀವಗಳಲ್ಲಿ' ಒಂದನ್ನು ಉಳಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.