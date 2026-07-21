ಉದ್ಯಮಿ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಅವರು ಎಎಪಿಐ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಕಾಂಜೀವರಂ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನೀಶ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಮತ್ತು ಬಿ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಕೈಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ಸೀರೆಯು, ತಂಜಾವೂರು ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೇಯ್ಗೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಉದ್ಯಮಿ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಎಎಪಿಐ ಮಾನವೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಕಾಂಜೀವರಂ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಅವರು ಸಹಜವಾಗಿ ಏನೇ ಧರಿಸಿದರೂ, ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸದ್ದು ಮಾಡುವುದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ನೀತಾ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಸಿ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಭಾರತದ ವಸ್ತ್ರಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೀಗ ಈ ಸೀರೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಏನೀ ಸೀರೆ ಇತಿಹಾಸ?
ಈ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲೌಸ್ ಅನ್ನು ಮನೀಶ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ತಂಜಾವೂರು ಕಲೆಯಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸೀರೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ಬಿ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ರಚಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಇದು ಭಾರತೀಯ ಕರಕುಶಲ ಕಲೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಸುಂದರ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ವಿನ್ಯಾಸಕ ಮನೀಶ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಾಯಲ್ ಪರ್ಪಲ್ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ತಂಜಾವೂರು ಕಲೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಸುಂದರವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಎರಡು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಸುಂದರ ಸಮ್ಮಿಲನವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಗಳ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಈಗ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೇಯ್ಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕಾಂಜೀವರಂ ಸೀರೆಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಸೂತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ನೇಯ್ದ ನವಿಲು (ಮಾಯಿಲ್) ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಘನತೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಶಾಶ್ವತತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಸಮತೋಲನದ ಪ್ರಬಲ ಸಂಕೇತವಾದ ಚಕ್ರವೂ ಸಹ. ಇವು ಕೇವಲ ಆಲಂಕಾರಿಕ ಅಂಶಗಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ತಲೆಮಾರುಗಳ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸಲಾದ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮನೀಶ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಾರದ ಹಿಂದೆ ಕಥೆ
ಈ ಸೀರೆಯ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ನೀಡುವ ಹೊಳೆಯುವ ಚಿನ್ನದ ಜರಿ ಕೆಲಸವು, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೇಯ್ದ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಚಲನೆಯಲ್ಲೂ ಬೆಳಕನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಕಾಂಚೀಪುರಂನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನೇಯ್ಗೆ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಾಯಲ್ ನೇರಳೆ ರೇಷ್ಮೆಯಿಂದ ಸರಾಗವಾಗಿ ನೇಯ್ದ ಆಕರ್ಷಕ ಗುಲಾಬಿ ಕೊರ್ವಾಯಿ ಗಡಿ, ಭಾರತದ ನುರಿತ ನೇಕಾರರ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿವರವು ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಅಸಾಧಾರಣ ಕೌಶಲ್ಯದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ.