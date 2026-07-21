ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮದುವೆ, ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ್ದ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ತನಗೆಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣಂ ರಾಜು ಅವರ ನಟನಾ ವಾರಸುದಾರರಾಗಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದರು. 'ಈಶ್ವರ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, 'ವರ್ಷಂ' ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಬ್ರೇಕ್ ಪಡೆದರು. 'ಛತ್ರಪತಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆದರು. 'ಡಾರ್ಲಿಂಗ್', 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್', 'ಮಿರ್ಚಿ', 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿವೆ.
ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ ಸದ್ಯ 47 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮದುವೆಯ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಶ್ಯಾಮಲಾದೇವಿ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಮದುವೆಗಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ವಿಷಯವನ್ನು ದಾಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಸಲಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರಾ ಎಂಬುದು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಭಾಸ್, ಮಂಚು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಟಾಕ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. 'ಬುಜ್ಜಿಗಾಡು' ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. 'ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ' ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೇಳಿದಾಗ, 'ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಅಂದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು-ಎರಡು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು' ಎಂದಿದ್ದರು. ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜಾ, ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ 'ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್' ಎಂದೇ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರು. ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ತಮಗೆ ಎಂತಹ ಹುಡುಗಿ ಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, 'ಅವಳು ಕೃತಕವಾಗಿರಬಾರದು, ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕು' ಎಂದು ಪ್ರಭಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ಹುಡುಗಿಯಾದರೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಾಕು ಎಂದಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ತನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬರಾದರೆ ಒಂಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ, ಇಬ್ಬರಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಭಾಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿವೆ. ಆದರೂ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಪ್ರಭಾಸ್ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ಪ್ರಭಾಸ್ 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಬೆಳೆದರು. 'ಸಲಾರ್', 'ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ' ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅವರು 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ನಂತಹ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಈಗ 'ಫೌಜಿ', 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 'ಕಲ್ಕಿ 2' ಚಿತ್ರೀಕರಣವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.