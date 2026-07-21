Jana Nayagan Movie: ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ನಟನೆಯ, ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನೀಡಿರುವ ಹೊಸ ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿನೋತ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಇದು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾನೋ ಅಲ್ವೋ ಅಂತ ಯಾರಿಂದಲೂ ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಸಿಎಂ (CM) ವಿಜಯ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು' ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಚಿತ್ರ ಕೇವಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮನರಂಜನೆಯ ಚಿತ್ರವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಾಗೂ ಆಳವಾದ ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿಜಯ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಟರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ, ಅಂತಹ ಬಲವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಧೈರ್ಯ ಆ ನಟರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಕಥೆ ವಿಜಯ್ ಬಳಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಕೇವಲ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಉಕ್ರೇನ್-ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವ 'ಮಾಡರ್ನ್ ವಾರ್ಫೇರ್' (Modern Warfare) ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ರಾಜಕೀಯದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿನೋತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಹಲವು ಕಾಲ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿತ್ರವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋರಿಗೆ ಒಂದು 'ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ' ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸರ
ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುವ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 'ಎ' (A) ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸರ ತಂದಿದೆ. ಆದರೂ, 'ಸೂದು ಕವ್ವುಂ' ಚಿತ್ರದಂತೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಭಾವ ಉಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ವಿನೋತ್ ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನು ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ, ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್, ಮಮಿತಾ ಬೈಜು, ಗೌತಮ್ ವಾಸುದೇವ್ ಮೆನನ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ತಾರೆಯರು 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.