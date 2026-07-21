ಮಗ ಅಖಿಲ್ ನಟನೆಯ 'ಲೆನಿನ್' ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗೆ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಲೆನಿನ್' ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದು ಕೂಡ ತಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಖಿಲ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ 'ಲೆನಿನ್' ಸಿನಿಮಾ ಈ ತಿಂಗಳ 10 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಎರಡನೇ ವಾರವೂ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಆಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಚಿತ್ರತಂಡ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ, ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಹಾಗೂ 'ಲೆನಿನ್' ಚಿತ್ರತಂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದರು. 'ಲೆನಿನ್' ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದು ಕೂಡ ತಪ್ಪಿದೆ ಎಂದರು.
ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮಾತನಾಡಿ, "ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎರಡು ವಾರ ಮುಂಚೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೊರತರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಲೀಸ್ಗೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆಯೇ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. 'ನಿನ್ನೇ ಪೆಳ್ಳಾಡತಾ', 'ಅನ್ನಮಯ್ಯ' ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆಯೇ ಫೈನಲ್ ಕಾಪಿ ಕೈ ಸೇರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಹಾಗಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದ 'ಒಡಿಸ್ಸಿ' ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದುಕೊಂಡ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತಂದರು. ಆದರೆ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ತರಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ," ಎಂದರು.
'ಲೆನಿನ್' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮೊದಲು ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದೆವು. ನಂತರ ಮುಂದೂಡಿದೆವು. ಎರಡು ಬಾರಿ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಪ್ಪೂ ಇದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರು, ತಂತ್ರಜ್ಞರು, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಮುಂಚೆಯಾದರೂ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು, ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ," ಎಂದು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮುಂದುವರೆದು, 'ಲೆನಿನ್' ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ತಂದಿದೆ. ನಾನು, ಅಖಿಲ್, ಚೈತೂ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಗೆಲುವಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಕಾರಣ. ವಿತರಕರಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾಲ್ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹಿಟ್ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಂಥಾ ಕಾಲ್ಗಳು ಬಹಳ ಬಂದಿವೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದರೂ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪನ ಫೈರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಅಖಿಲ್ಗೂ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಅವರ ಡೇರಿಂಗ್ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದಲೇ 'ಶಿವ', 'ಅನ್ನಮಯ್ಯ'ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಂದವು. ಅದೇ ರೀತಿ 'ಲೆನಿನ್' ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ,' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ವಿತರಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು
ಅಖಿಲ್ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಲೆನಿನ್' ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎರಡನೇ ದಿನದಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ವಿತರಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 'ಲೆನಿನ್' ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಆಗಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ, ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣನಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು," ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.