ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಟ್ರೇಲರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿವೆ. ಚಿತ್ರತಂಡ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲವಾದರೂ, ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಗರಿಗೆದರಿವೆ.
ಜುಲೈ 24 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ, ಚಿತ್ರತಂಡವು ದೆಹಲಿಯ ಭಾರತ್ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಗಣ್ಯರಿಗೆ 'ರಾಮಾಯಣ'ದ ವಿಶೇಷ 3D ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಏರ್ಪಡಿಸಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ, ಟ್ರೇಡ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಜಿವಿ ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಚಿತ್ರದ ಪಾತ್ರವರ್ಗ, ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸೊಗಡನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮನಾಗಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸೀತೆಯಾಗಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್ ಅವರ ನಟನೆ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 'ನವೆಂಬರ್ 8' ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಚಿತ್ರದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೂ ಮುನ್ನ, 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರ 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ್ದವು.
ಅಲ್ಲದೆ, ಸಿನೆಮಾಕಾನ್ (CinemaCon) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರು 2026ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾದ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದವು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿನಿಮಾ ನವೆಂಬರ್ 8 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ, ಈ ಹಿಂದಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬದಲಾದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಧಿಕೃತ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ನವೆಂಬರ್ 8, 2026 ದಿನಾಂಕ ನಿಜವಾದರೆ, 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರವು ತಕಾಶಿ ಯಮಝಾಕಿ ಅವರ 'ಗಾಡ್ಜಿಲ್ಲಾ: ಮೈನಸ್ ಝೀರೋ' ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈ ಚಿತ್ರವು ನವೆಂಬರ್ 6, 2026 ರಂದು ಹಲವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ, ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ (IMAX) ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಿಗಾಗಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಡಬಹುದು.
ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆ
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರು 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಮನಾಗಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸೀತೆಯಾಗಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್, ಹನುಮಂತನಾಗಿ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ ರವಿ ದುಬೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಆರಂಭಿಕ ನೋಟವನ್ನು ನೋಡಿದವರು ಇದರ ಅದ್ಧೂರಿತನ, ವಿಷುಯಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಜುಲೈ 24ರ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಈ ವರ್ಷದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.