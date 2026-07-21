ವೋಲ್ವೋ ತನ್ನ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ 'EX90' ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. 111 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ, ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ 600 ಕಿ.ಮೀ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಲಿಡಾರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಈ ಕಾರ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಜು.21): ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಖ್ಯಾತ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ವೋಲ್ವೋ (Volvo), ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹಾಗೂ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ 'ವೋಲ್ವೋ EX90' (Volvo EX90) ಅನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. 111 kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ 600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಂಜ್ ಹಾಗೂ ಕೇವಲ 30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 80ರಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುವ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಈ ಕಾರು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಲಾಂಚ್ ದಿನಾಂಕ ಹಾಗೂ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಭಾರತೀಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಇದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಾಲಿಡುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ 'ವೋಲ್ವೋ EX90' ಕಂಪನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ವೋಲ್ವೋದ EX30 ಮತ್ತು EC40 ಕಾರುಗಳಿಗಿಂತ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ (Top-tier) ಇದು ಇರಲಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಕಾರಿನ ಆಗಮನದಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೋಲ್ವೋದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನಂತರ ವೋಲ್ವೋ EX90, ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಐಷಾರಾಮಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಗಳಾದ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆಂಜ್ ಇಕ್ಯೂಎಸ್ (Mercedes-Benz EQS SUV), ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ ಐಎಕ್ಸ್ (BMW iX) ಮತ್ತು ಆಡಿ ಕ್ಯೂ8 ಈ-ಟ್ರಾನ್ (Audi Q8 e-tron) ಕಾರುಗಳಿಗೆ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲಿದೆ.
ವೋಲ್ವೋದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ
ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ XC90 ಕಾರಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆವೃತ್ತಿ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ EX90 ಅನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ವಿಶೇಷ SPA2 ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೊರಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸ: ಕಾರಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೋಲ್ವೋದ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ 'ಥೋರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಮರ್' (Thor's Hammer) ಎಲ್ಇಡಿ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳು, ಫ್ಲಶ್ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಏರೋಡೈನಮಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಒಳಾಂಗಣ ಸೌಲಭ್ಯ: ಇಂಟೀರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಮೂಲಕವೇ ಕಾರಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ (Sustainable) ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕ್ಯಾನಿನ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಐಷಾರಾಮಿಯಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ 7 ಜನರು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ (7-Seater Cabin).
ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ 600 ಕಿ.ಮೀ. ರೇಂಜ್ & ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತಹ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್:
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವೋಲ್ವೋ EX90 ಕಾರಿನಲ್ಲಿ 111 kWh ನ ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು 'ಟ್ವಿನ್ ಮೋಟಾರ್' (Twin Motor) ಮತ್ತು 'ಟ್ವಿನ್ ಮೋಟಾರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್' ಎಂಬ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ರೇಂಜ್: ಒಮ್ಮೆ ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಚಾರ್ಜಿಂಗ್: ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ 250kW DC ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಕೇವಲ 30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಶೇ. 10 ರಿಂದ ಶೇ. 80 ರಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಲಿಡಾರ್ (LiDAR) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವೋಲ್ವೋ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, EX90 ನಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 'ಲಿಡಾರ್' (LiDAR) ಸೆನ್ಸಾರ್, ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು, ರಾಡಾರ್ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನಿಕ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಸದಾ ನೆರವಾಗಲಿದ್ದು, ಅಪಘಾತಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಕಾರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಮಾತ್ರ ಖಚಿತವಾಗಿದ್ದು, ಲಾಂಚ್ ದಿನಾಂಕ, ಅಧಿಕೃತ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ಡೆಲಿವರಿ ಆರಂಭದ ಕುರಿತು ಕಂಪನಿಯು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.