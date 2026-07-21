ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಒಬ್ಬರು, "'ಅವೆಂಜರ್ಸ್: ಡೂಮ್ಸ್ಡೇ' ಚಿತ್ರದ VFX ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಮಾರ್ವೆಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಅವೆಂಜರ್ಸ್: ಡೂಮ್ಸ್ಡೇ' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ತಾರಾಬಳಗದಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಈ ಟ್ರೇಲರ್, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ (VFX) ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಲವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ (CGI) ಅನ್ನು ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ನೋಟದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಒಬ್ಬರು, "'ಅವೆಂಜರ್ಸ್: ಡೂಮ್ಸ್ಡೇ' ಚಿತ್ರದ VFX ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಕ್ಲೋಸ್ಅಪ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಂತಿವೆ. 'ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ವಾರ್' ಹಾಗೂ 'ಎಂಡ್ಗೇಮ್' ಚಿತ್ರಗಳ ಮಟ್ಟದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಈ ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಗೂ ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಯಾ ಅಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಮೊದಲು VFX ಮೇಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು," ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನೆಟ್ಟಿಗ, "2012ರ ವಿಡಿಯೊ ಗೇಮ್ಗಳ ಪೂರ್ವ-ರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದ CGI ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡಿದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತಿದೆ. ರುಸ್ಸೋ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಅವೆಂಜರ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರ್ಜೀವ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕಾಮಿಕ್ಸ್ನ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಪರದೆಗೆ ತರುವುದು ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, "ರುಸ್ಸೋ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವಿನ್ಯಾಸವೂ ಕೃತಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಹಜತೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿವೆ," ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚರ್ಚೆಯ ನಡುವೆ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದತ್ತ ಹರಿಯಿತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋರಿಕೆಯಾದ (ಲೀಕ್) 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ನೋಟದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅನೇಕರು ಹಾಲಿವುಡ್ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಗಳ VFX ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀಮಂತ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ
ಒಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿ, "'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಝಲಕ್ ಕೂಡ 'ಡೂಮ್ಸ್ಡೇ' ಟ್ರೇಲರ್ನ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ," ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, "'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಲೀಕ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಕೂಡ 'ಅವೆಂಜರ್ಸ್: ಡೂಮ್ಸ್ಡೇ' ಟ್ರೇಲರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೀಮಂತ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನೆಟ್ಟಿಗ, "'ಆದಿಪುರುಷ್' ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ 'ಡೂಮ್ಸ್ಡೇ'ಯನ್ನು ಹೋಲಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ 'ರಾಮಾಯಣ' ದೃಶ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ," ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಂಥನಿ ರುಸ್ಸೋ ಮತ್ತು ಜೋ ರುಸ್ಸೋ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಅವೆಂಜರ್ಸ್: ಡೂಮ್ಸ್ಡೇ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಡೌನಿ ಜೂನಿಯರ್ ಖಳನಾಯಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೂಮ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಿಸ್ ಇವಾನ್ಸ್, ಕ್ರಿಸ್ ಹೆಮ್ಸ್ವರ್ಥ್, ಟಾಮ್ ಹಿಡ್ಲ್ಸ್ಟನ್ ಹಾಗೂ ಪೆಡ್ರೊ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 18ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಇತ್ತ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಭಾಗವು ಶ್ರೀರಾಮನ ಬಾಲ್ಯ, ವಿವಾಹ ಹಾಗೂ ವನವಾಸದವರೆಗಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ. 'ರಾಮಾಯಣ' ಮೊದಲ ಭಾಗವು ದೀಪಾವಳಿ 2026ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.