ಸಾರಾಂಶ
ತಿರುಪತಿ: ತಿರುಮಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠ ದ್ವಾರ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಮತ್ತು ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ತಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಟಿಟಿಡಿ ಕೌಂಟರ್ ಟೋಕನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಡಿ.30ರಿಂದ ಜ.8ರವರೆಗೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ ಟಿಟಿಡಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಆ್ಯಪ್ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಾ ಪ್ನಲ್ಲಿ ಟೋಕನ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಡಿ.31ಕ್ಕೆ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಇದೆ. 10 ದಿನ ಕಾಲ 186 ತಾಸು ವೈಕುಂಠ ದ್ವಾರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡ ಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 164 ಗಂಟೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದರ್ಶ ನದಲ್ಲಿ ಬರುವವರಿಗೆಂದು ಮೀಸಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ವೇಳೆ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಉಂಟಾಗಿ 6 ಭಕ್ತರು ಅಸುನೀಗಿದ್ದರು.