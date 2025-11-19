ಕೊನೆಗೂ ಟೊಯೋಟಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋವಾ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮುರಿದ ಈ ಕಾರು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸೇಲ್!
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಟೊಯೋಟಾ ಅರ್ಬನ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಹೈರೈಡರ್ 11,555 ಯುನಿಟ್ಗಳ ಮಾರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೋವಾವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಕಂಪನಿಯ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಕಾರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋವಾ ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಟೊಯೋಟಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಸ್ಯುವಿ, ಅರ್ಬನ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಹೈರೈಡರ್, ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಹೈರೈಡರ್ ಟೊಯೋಟಾದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಮಾರಾಟದ ಕಾರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು, ಕಂಪನಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಂಪಿವಿ ಇನ್ನೋವಾವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿತು.
ಟೊಯೋಟಾ ಹೈರೈಡರ್ 11,555 ಯುನಿಟ್ಗಳ ಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟದ ಗರಿಷ್ಠ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಇನ್ನೋವಾ ಹೈಕ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಟಾ ಒಟ್ಟಾಗಿ 11,294 ಯುನಿಟ್ಗಳ MPV ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಟೊಯೋಟಾ ಒಟ್ಟು 33,809 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ SUV ಮತ್ತು MPV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ, ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರಲ್ಲಿ 9,100 ಯುನಿಟ್ಗಳ ಹಿಂದಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರಾಟದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ.
ಗಂಟೆಗೆ 28 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಇದು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ SUV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಇಂಧನ-ಸಮರ್ಥ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹೈರೈಡರ್ ಇನ್ನೋವಾವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದರೂ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋವಾ ಇನ್ನೂ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ನಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ, ಇನ್ನೋವಾ ಹೈಕ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಟಾ 64,678 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ.
ಇದರ ನಡುವೆ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೈರೈಡರ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇ.57 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, 56,754 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೈರೈಡರ್ ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೋವಾಕ್ಕಿಂತ 7,924 ಯುನಿಟ್ಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಹೈರೈಡರ್ 5 ಆಸನಗಳ ಎಸ್ಯುವಿ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ 10.95 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 19.57 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೋವಾ ಹೈಕ್ರಾಸ್ ಬೆಲೆ 18.06 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 31.90 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇದೆ. ಕ್ರಿಸ್ಟಾ ಬೆಲೆ 19.99 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 27.08 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇದೆ.