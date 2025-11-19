- Home
ಮದ್ಯ ಅಥವಾ ವಿಸ್ಕಿಯನ್ನು ಪೆಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮದ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯಲು 'ಪೆಗ್' ಎಂಬ ಪದವನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ? ಈ ಪದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಸೇಫ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಪೆಗ್ ಎಂಬ ಪದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು?
ನಾವು ಬಳಸುವ ಈ 'ಪೆಗ್' ಎಂಬ ಪದ ನಿಜವಾಗಿ ಭಾರತದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಭಾಷೆಯ "paegl" ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಒಂದು ಅಳತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಈ ಪದ ಯುರೋಪ್ನಿಂದ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಂತು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಇದು ಮದ್ಯದ ಅಳತೆಯಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಯಿತು.
ಯಾಕೆ ಮದ್ಯವನ್ನು ಪೆಗ್ನಲ್ಲೇ ಅಳೆಯುತ್ತಾರೆ?
ಮದ್ಯ ಕುಡಿಯುವ ಗ್ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದರೂ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ಮದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಅಳತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮದ್ಯವನ್ನು ಪೆಗ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
* 30 ml – ಸಣ್ಣ ಪೆಗ್
* 60 ml – ದೊಡ್ಡ ಪೆಗ್ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ಸೇಫ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು?
ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಮದ್ಯವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಗದಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ಮದ್ಯವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 30 ml ನಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ದೇಹವು ಭಾರವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಬಲ್ಲದು.
ಇದು ಲಿವರ್ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಪೆಗ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ, ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಮದ್ಯಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಗಣಿತವೂ ಅಡಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳು 750 ml ಇರುತ್ತವೆ. 30 ml ಅಥವಾ 60 ml ಪೆಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೆಗ್ಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಬಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಾರ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸುಲಭ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ 750 ml ಬಾಟಲ್ → 30 ml ಪೆಗ್ಗಳು → 25 ಸರ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 30 ml ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್?
ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಮದ್ಯದ ಅಳತೆ 1 ಔನ್ಸ್ (ounce). 1 ಔನ್ಸ್ = ಸುಮಾರು 29.57 ml. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಣ್ಣ ಪೆಗ್ (30 ml) ಬಹುತೇಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟದಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಮದ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ವಿಷಯ ಅಡಗಿದೆ.
