ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ 'ಅಮಾನವೀಯ' ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಜಲಪೈಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿ (BLO) ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ನ.19): ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಬುಧವಾರ (ನವೆಂಬರ್ 19, 2025) ಜಲಪೈಗುರಿಯ ಮಾಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿ (ಬಿಎಲ್ಒ) ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಘಾತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್ಐಆರ್) ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ "ಅಮಾನವೀಯ" ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದೆ ಮತ್ತು ಇದುವರೆಗೆ 28 ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ (ECI) ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ "ಅಸಹನೀಯ ಒತ್ತಡ" ದಿಂದಾಗಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಮೃತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಎಕ್ಸ್' ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕಠಿಣ ಪದಗಳ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು 2026 ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ "ಯೋಜಿತವಲ್ಲದ, ನಿರಂತರ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ" ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು.
"ನನಗೆ ತೀವ್ರ ಆಘಾತ ಮತ್ತು ದುಃಖವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಜಲಪೈಗುರಿಯ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ - ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ SIR ಕೆಲಸದ ಅಸಹನೀಯ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು X ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ 28 ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಭಯ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದ, ಇತರರು ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಹೊರೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಹೇರಿರುವ ಯೋಜಿತವಲ್ಲದ, ನಿರಂತರ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯ ಜೀವಗಳು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆಗೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಇರುವಾಗ ಮಾಡುವತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಬಿಎಲ್ಒಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮಾನವೀಯ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇನ್ನಷ್ಟು ಜೀವಗಳು ಬಲಿಯಾಗುವ ಆತಂಕ
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು "ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಂತೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು" ಮತ್ತು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು, ಪ್ರಸ್ತುತ SIR ಕೆಲಸದ ವೇಗ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೀವಗಳು ಬಲಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. "ಇಸಿಐ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಂತೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೀವಗಳನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಈ ಯೋಜಿತವಲ್ಲದ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಗಡುವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಬಿಎಲ್ಒಗಳಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಶೀಲನಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕರು ಪದೇ ಪದೇ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೀರ್ಘ ಕೆಲಸದ ಸಮಯ, ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ಗಡುವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.ಆದರೆ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಟಿಎಂಸಿಯ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕಳಪೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿವೆ.