ಭಾರತದ ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಚೀನಾ ನಕಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಿತ್ತು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ವರದಿಯೊಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ರಫೇಲ್ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸಿ, ತನ್ನದೇ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಚೀನಾ ಯತ್ನಿಸಿತ್ತು ಹೇಳಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ನ.19): ರಫೇಲ್ ಮಾರಾಟ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಚೀನಾ ನಕಲಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ವರದಿಯೊಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂಘರ್ಷದ ನಂತರ, ಚೀನಾ ನಕಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ರಫೇಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿತ್ತು. ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಂಘರ್ಷದ ಲಾಭವನ್ನು ಚೀನಾ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್-ಚೀನಾ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಪರಿಶೀಲನಾ ಆಯೋಗ (ಯುಎಸ್ಸಿಸಿ) ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳ ಮಾರಾಟ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಜೆ-35 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಚೀನಾ ನಕಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸಿತ್ತು. ಈ ಖಾತೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ರಫೇಲ್ ಅನ್ನು ಚೀನಾದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಇವು ಅದರ ಅವಶೇಷಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು ಎಂದು ಹೇಳುವ ನಕಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹರಡಿದ್ದವು.
ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಇರುವ 5 ಪ್ರಮುಖ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಬಹಿರಂಗ
ಆರ್ಥಿಕ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಲವಾರು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ವರದಿಯು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.
- ಚೀನಾ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ (AI, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್, ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ನಂತಹ) ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
- ಚೀನಾ ಅಗತ್ಯ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಆಯುಧವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
- ರಷ್ಯಾ, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದಂತಹ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಚೀನಾದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವರದಿಯು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
- ಚೀನಾ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ-ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ, ಇದು ತನ್ನ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
- ಚೀನಾ ನಿರ್ಮಿತ ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ (ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಂತಹವು), ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೂರಸ್ಥ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಚೀನಾ ಸೈಬರ್ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಲು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಏನಿದು ಯುಎಸ್ಸಿಸಿ?
- USCC ಒಂದು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಆಯೋಗವಾಗಿದ್ದು, ಚೀನಾ-ಯುಎಸ್ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಮತ್ತು ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷಗಳು ಇದನ್ನು ರಚಿಸಿವೆ.
- ಈ ಬಾರಿ ವರದಿಯು ಚೀನಾದ ನೀತಿಗಳು, ಅದರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಮಿಲಿಟರಿ ಸವಾಲು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ಚೀನಾ ಒಡ್ಡುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರಿಗೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ವರದಿ ಹೊಂದಿದೆ.
3 ರಫೇಲ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ತನ್ನ ವಾಯುಪಡೆಯು ಮೂರು ರಫೇಲ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದು ರಫೇಲ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದವು ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ನಂತರ ಭಾರತ ವಿಮಾನದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು, ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
ಫ್ರೆಂಚ್ ವಾಯುಪಡೆಯ ಜನರಲ್ ಜೆರೋಮ್ ಬೆಲಾಂಜರ್ ತರುವಾಯ ಮೂರು ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ತಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಒಂದು ರಫೇಲ್, ಒಂದು ರಷ್ಯಾ ನಿರ್ಮಿತ ಸುಖೋಯ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಿರಾಜ್ 2000. ಮಿರಾಜ್ 2000 ಒಂದು ಹಳೇ ಪೀಳಿಗೆಯ ಫ್ರೆಂಚ್ ಜೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಫೇಲ್ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು.
ವಿಮಾನ ನಷ್ಟ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಿಡಿಎಸ್
ಮೇ 31 ರಂದು ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಾಂಗ್ರಿ-ಲಾ ಸಂವಾದದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗಿನ ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ (ಸಿಡಿಎಸ್) ಅನಿಲ್ ಚೌಹಾಣ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಅಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ನಾವು ಏನು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತವು ತನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತು, ಅವುಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಿತು ಮತ್ತು ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿತು, ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೂರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶತ್ರು ಸ್ಥಾನಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತು.
ಆರು ಭಾರತೀಯ ಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹೇಳಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಸಿಡಿಎಸ್ ಚೌಹಾಣ್ ಹೇಳಿದರು. ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ಏನು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು. ಈ ಸಂಘರ್ಷವು ಎಂದಿಗೂ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಸಮಾಧಾನಕರ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು.
3700 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಫೇಲ್
ರಫೇಲ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಡಸಾಲ್ಟ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ತಯಾರಿಸಿದ ಅವಳಿ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 60,000 ಅಡಿ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ 3,700 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಇದು ಗಂಟೆಗೆ 2,200 ರಿಂದ 2,500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹಾರಬಲ್ಲದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಇದು ಆಧುನಿಕ ಮೆಟಿಯೋರ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ. ರಫೇಲ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23, 2016 ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಫ್ರೆಂಚ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಜೀನ್-ವೈವ್ಸ್ ಡ್ರಿಯಾನ್ ಮತ್ತು ಆಗಿನ ಭಾರತೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಮನೋಹರ್ ಪರಿಕ್ಕರ್ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜೊತೆ ₹59,000 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿತು.