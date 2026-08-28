ಪತ್ನಿಯ ಅಗಲಿಕೆಯ ನಂತರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕುಲದೀಪ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ತಮ್ಮ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದ ಮಗ ಸಾತ್ವಿಕ್ನನ್ನು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಗನಿಗೆ ತಂದೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಅವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪಯಣದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿವೆ.
ತಾಯಿಯ ಜಾಗವನ್ನು ಯಾರೂ ತುಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಆದರೆ, ವಿಧಿಯಾಟಕ್ಕೆ ಮಣಿಯದೆ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣದಂತೆ ಪ್ರೀತಿ, ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಮಮತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬುಲಂದ್ಶಹರ್ ನಿವಾಸಿ ಕುಲದೀಪ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್. ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಅಗಲಿದ ದುಃಖದ ನಡುವೆಯೂ ತಮ್ಮ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದ ಮುದ್ದಾದ ಮಗ ಸಾತ್ವಿಕ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು, ಇಂದು ಮಗನಿಗಾಗಿ ತಂದೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ 'ಅಮ್ಮ'ನಾಗಿಯೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವರ ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪಯಣ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಕಣ್ಣು ತೇವಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಮಗನ ಸುತ್ತಲೇ ಆವರಿಸಿದ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ!
ಪತ್ನಿಯ ಅಗಲಿಕೆಯ ನಂತರ ಕುಲದೀಪ್ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಈಗ ಅವರ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದ ಮಗ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಿದೆ. ಮಗುವಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದು, ಅವನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವುದು, ಅಳು ಬಂದಾಗ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಕುಲದೀಪ್ ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ, ಮಗುವಿಗೆ ತಾಯಿಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ಸದಾ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ಮಮತೆಯ ಕ್ಷಣಗಳು!
ಕುಲದೀಪ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಜೊತೆ ಕಳೆಯುವ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕ್ಷಣಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಗನ ಜೊತೆ ಮಗುವಾಗಿ ಆಟವಾಡುವುದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವನ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಈ ವೀಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ್ನ ಮುಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಮೇಲಿನ ಆತನ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮಗನ ಬಾಲ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣವೂ ತಪ್ಪಿಹೋಗಬಾರದು ಎಂಬುದು ಕುಲದೀಪ್ ಅವರ ಆಶಯ. ಮಗನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಪುಟ್ಟ ನಗುವೇ ಇಂದು ಈ ತಂದೆಗೆ ಬದುಕಿನ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ಒಂಟಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾದ ತಂದೆಯ ಧೈರ್ಯ!
ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದುಃಖದ ನಡುವೆ, ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವನ್ನು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಎಂತಹ ಬಲಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಮಗುವಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕುಲದೀಪ್ ತಮ್ಮ ದುಃಖ ಅಥವಾ ಆಯಾಸಕ್ಕೆ ಮಣಿಯದೆ ಮಗನಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸ್ವಂತ ಆಸೆ, ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ನೋವುಗಳನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಮಗುವಿನ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವರ ಈ ಕಥೆಯು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ 'ಒಂಟಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ' (Single Parents) ದೊಡ್ಡ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ ಸರಳ ಪ್ರೀತಿ!
ಕುಲದೀಪ್ ಮತ್ತು ಸಾತ್ವಿಕ್ ಅವರ ಈ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ತನ್ನ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾಡುವ ಸರಳ ಕೆಲಸಗಳೇ ಅವರ ನಡುವಿನ ಆಳವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ ಮಗುವಿಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯೇ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವಾಗಿದ್ದು, ಆ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಕುಲದೀಪ್ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ವೀಡಿಯೊಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಂದೆಯ ಮಮತೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಲಾಂ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.