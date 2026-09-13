ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಕೇಶಾ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯ ನೆರವಿನಿಂದ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಸೂರಜ್ ಕುಮಾರ್ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ ಕೂಟ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್, ಕಪ್‌ಕೇಕ್, ಪ್ಯಾಟೀಸ್, ಕಾಲಾ ಜಾಮೂನ್ ಮತ್ತು ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳ ಮೆನು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸೂರಜ್ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಗೆ ಸೇರಲು ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಆಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆನಡಾದಿಂದ ಬಂದ ನೆರವು; ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಸೂರಜ್ ಕೊಟ್ಟ ಭರ್ಜರಿ ಟ್ರೀಟ್!

ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಕೇಶಾ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ನೀಡಿದ ದೇಣಿಗೆ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಸೂರಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪಾಲಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಅದರ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೂರಜ್, ಈ ಬಾರಿ ದೊರೆತ ನೆರವಿನಿಂದ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ ಕೂಟ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ?

ಈ ವಿಶೇಷ ಪಾರ್ಟಿಯ ಮೆನು ಕೂಡ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತಿತ್ತು. ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್, ಕಪ್‌ಕೇಕ್‌ಗಳು, ಪ್ಯಾಟೀಸ್, ಕಾಲಾ ಜಾಮೂನ್ ಮತ್ತು ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ.

ಸೂರಜ್ ಮೊದಲು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಡುಗೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ ಉಳಿದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ತಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಡಿಸಿದರು. ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಊಟ ಸವಿಯುವ ದೃಶ್ಯವೂ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ.

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ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ ಕೇಶಾಗೆ ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದ

ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಕೇಶಾ ಅವರ ನೆರವಿನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಸೂರಜ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಆಹಾರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ದೊರೆತ ಸಹಾಯವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿರುವುದು ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಸೂರಜ್ ಅವರ ಕಂಟೆಂಟ್‌ನ ವಿಶೇಷತೆಯೇ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದ ನೆರವು ಕೂಡ ಅದೇ ಸರಳ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ.

‘ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ’ ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು!

ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲೂ ತಮಾಷೆಯ ಮಾತುಗಳು ಶುರುವಾದವು. ಕೆಲವರು “ವಿದೇಶಿ ನಿಧಿಯೂ ಬರಲು ಶುರುವಾಗಿದೆ” ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಹಲವರು ಸೂರಜ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಲು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಆಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

“ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಗೆ ಸೇರಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?”, “ನನ್ನನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ” ಎಂಬ ರೀತಿಯ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ.

ಊಟಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಸಂದೇಶ

ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು ಕೇವಲ ರುಚಿಕರ ಆಹಾರವಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕ ನೆರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಸರಳತೆ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಸೂರಜ್ ಅವರ ಕಂಟೆಂಟ್‌ಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸರಳವಾದ ಮಾನವೀಯ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ.

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