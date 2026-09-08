Frequent Dizziness: ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ, ಎದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ತಲೆ ಸುತ್ತುವ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನೇನು ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ತಲೆ ಸುತ್ತುತ್ತಾ?
ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ತಲೆ ಸುತ್ತುವುದು, ನಡೆಯುವಾಗ ದೇಹದ ಸಮತೋಲನ ತಪ್ಪುವುದು ಅಥವಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಸ್ತುಗಳು ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವಂತೆ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮಗೂ ಪದೇ ಪದೆ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು.
ದೀರ್ಘಕಾಲ ಊಟ ಮಾಡದಿರುವುದು
ನಿಮಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡದಿರುವುದರಿಂದ ಆಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ನೀವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು.
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆ
ನಿಮಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರಬಹುದು, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.
ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಸಮಸ್ಯೆ
ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದಲೂ ತಲೆ ಸುತ್ತಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಲೆ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ, ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ಗುಲು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಎದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆ ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮೈಗ್ರೇನ್
ಮೈಗ್ರೇನ್ ಇರುವವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮೈಗ್ರೇನ್ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಮತೋಲನ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ.
ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕದಿಂದಲೂ ತಲೆ ಸುತ್ತುವ ಅನುಭವವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಪದೇ ಪದೆ ತಲೆ ಸುತ್ತುವುದನ್ನು ಕೇವಲ ಒತ್ತಡದ ಕಾರಣವೆಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯ.