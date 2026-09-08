ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಗೃಹಬಳಕೆಯ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮರುಬುಕಿಂಗ್ಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ 25 ದಿನಗಳ ಏಕರೂಪದ ಬುಕಿಂಗ್ ಅಂತರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇದ್ದ 45 ದಿನಗಳ ನಿಯಮವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಈ ಹೊಸ ಆದೇಶವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: LPG ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಗೃಹಬಳಕೆಯ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಮರುಬುಕಿಂಗ್ಗೆ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ 25 ದಿನಗಳ ಅಂತರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 2026ರಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (IOCL), ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (BPCL) ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (HPCL) ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಪತ್ರ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
45 ದಿನಗಳ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಸಂಘರ್ಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ LPG ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಈ ಹಿಂದೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 25 ದಿನಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 45 ದಿನಗಳ ಮರುಬುಕಿಂಗ್ ಅಂತರವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ದೇಶದಲ್ಲಿನ LPG ಪೂರೈಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದು, ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬಾಕಿ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ, ಎಲ್ಲಾ ಗೃಹಬಳಕೆಯ LPG ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಏಕರೂಪವಾಗಿ 25 ದಿನಗಳ inter-refill booking gap ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ LPG ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ 25 ದಿನ
ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ 45 ದಿನಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಗರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಎಲ್ಲಾ Domestic LPG consumers 25 ದಿನಗಳ ಅಂತರದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ LPG refill ಅನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ಹಿಂದಿನ 45 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 20 ದಿನಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ ಇರಲಿದೆ.
ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ
ಸಚಿವಾಲಯದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ನಿಯಮವನ್ನು “with immediate effect” ಅಂದರೆ ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತೆ ಮೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. IOCL, BPCL ಮತ್ತು HPCL ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ 25 ದಿನಗಳ booking interval ಅನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ?
ಹಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ:
ನಗರ ಪ್ರದೇಶ – 25 ದಿನ
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ – 45 ದಿನ
ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ:
ನಗರ ಪ್ರದೇಶ – 25 ದಿನ
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ – 25 ದಿನ
ಹೀಗಾಗಿ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಮರುಬುಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿ ನೀವು ನೀಡಿರುವ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 2026ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.