ಮಕ್ಕಳು ಯದ್ವಾತದ್ವಾ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಬಳಸ್ತಾರಾ? ದಂತ ವೈದ್ಯರೇ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಈ ಟ್ರಿಕ್ನಿಂದ 2 ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಯ!
Viral parenting hack: ಮಕ್ಕಳು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ದಂತ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಸರಳ ಟ್ರಿಕ್ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
‘ಟೂತ್ಪಿಕ್ ಟ್ರಿಕ್’
‘ಟೂತ್ಪಿಕ್ ಟ್ರಿಕ್’
ಮಕ್ಕಳು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದು ಬಹುತೇಕ ಪೋಷಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ದಂತ ವೈದ್ಯರ ‘ಟೂತ್ಪಿಕ್ ಟ್ರಿಕ್’ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಸರಳ ಜಾಣ್ಮೆ
ಸರಳ ಜಾಣ್ಮೆ
ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಬಹುಬೇಗ ಖಾಲಿಯಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಒತ್ತಿ, ಬ್ರಷ್ ತುಂಬಾ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪೋಲಾಗುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಅತಿಯಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ನುಂಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸರಳ ಜಾಣ್ಮೆಯ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಏನಿದು 'ಟೂತ್ಪಿಕ್' ಟ್ರಿಕ್?
ಏನಿದು ಐಡಿಯಾ?
ದಂತ ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರು ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ತಂದಾಗ, ಅದರ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆದು ಒಳಗಿರುವ ಸಿಲ್ವರ್ ಸೀಲ್ (Seal) ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಿತ್ತುಹಾಕಬೇಡಿ. ಬದಲಿಗೆ, ಒಂದು ಟೂತ್ಪಿಕ್ (Toothpick) ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಸೀಲ್ನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ರಂಧ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ.
ಇದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?
ಇದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?
ಪೇಸ್ಟ್ ಉಳಿತಾಯ: ಮಕ್ಕಳು ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಜೋರಾಗಿ ಒತ್ತಿದರೂ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರದಿಂದಾಗಿ ಬಟಾಣಿ ಕಾಳಿನ ಗಾತ್ರದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪೇಸ್ಟ್ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಪೋಲಾಗುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.
ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅನುಕೂಲ: ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಬಳಸಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು: ಮಕ್ಕಳು ಅತಿಯಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಬೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಕ್
ಬೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಕ್
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಈ ಸರಳ ಐಡಿಯಾ ಪೋಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ದಿನಬಳಕೆಯ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇದೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಎಂದು ಹಲವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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