ಫ್ಯಾಷನ್ ಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಜೀನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಬಿಗಿಯಾದ ಜೀನ್ಸ್ ಧರಿಸಿದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಾಗ ಫ್ಯಾಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಟೈಟ್ ಆಗಿರುವ ಜೀನ್ಸ್ ಧರಿಸುತ್ತೀರಾ?
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫ್ಯಾಷನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಜೀನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಜನರ ನೆಚ್ಚಿನ ಉಡುಗೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವುದಾಗಲಿ, ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಸುತ್ತಾಡುವುದಾಗಲಿ, ಜೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಧರಿಸಬಹುದು. ಇಂದು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಅನೇಕರು ಟೈಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಧರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಬಿಗಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಟೈಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ನಿಂದ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
ಕೇವಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡ್ಗಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಧರಿಸಿದಾಗ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಬೀಳದಂತೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಡೆಯಲು, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಚಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ತುಂಬಾ ಟೈಟ್ ಜೀನ್ಸ್ನಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಟ್ಟೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವ ವರದಿ
ಟೈಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಮೆರಾಲ್ಜಿಯಾ ಪ್ಯಾರೆಸ್ಥೆಟಿಕಾ (Meralgia Paresthetica) ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ವರದಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲ ಟೈಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಕಾಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ನರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬೀಳಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೆರಾಲ್ಜಿಯಾ ಪ್ಯಾರೆಸ್ಥೆಟಿಕಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 368 ಮಂದಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಶೇ.70ರಷ್ಟು ಜನರ ವಯಸ್ಸು 35ರಿಂದ 48 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಇತ್ತು. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಇವರಲ್ಲಿ ಶೇ.60ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಸೊಂಟ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಅಥವಾ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜನರು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೋವು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ತುಂಬಾ ಟೈಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕು (UTI) ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಸೋಂಕಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಟೈಟ್ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ಟೈಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
- ಟೈಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಕಾಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ನರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬೀಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಸೊಂಟ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು, ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
- ತುಂಬಾ ಬಿಗಿಯಾದ ಜೀನ್ಸ್ ಧರಿಸಿದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸೊಂಟದ ಸುತ್ತ ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹಾಗೂ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
- ತುಂಬಾ ಬಿಗಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಸುತ್ತ ಗಾಳಿಯ ಸಂಚಾರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆವರು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಉರಿ, ಅಲರ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
- ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ತೇವಾಂಶ ಉಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಖಾಸಗಿ ಅಂಗಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ತುಂಬಾ ಬಿಗಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ರಕ್ತ ಸಂಚಾರದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
- ಹೀಗಾಗಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್ಗಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಧರಿಸಿದಾಗ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಫ್ಯಾಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ಗೂ ಗಮನ ಕೊಡಿ
ಯಾವಾಗಲೂ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಗಾಳಿಯ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುವ ಮತ್ತು ಎದ್ದೇಳಲು, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು, ನಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಲು ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ಯಾಷನ್ಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಟೈಟ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೇ ಧರಿಸಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ.