ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಲೇಪನ ಏನು? ಅದು ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯವೇ?
ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಿಲ್ವರ್ ವರಕ್ ಶುದ್ಧ 'ಫುಡ್ ಗ್ರೇಡ್' ಬೆಳ್ಳಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸೇವನೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು, ನಕಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪದರದ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚರ್ಮ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ FSSAI ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ತಯಾರಾಗ್ತಿದೆ.
ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನು?
ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ಕಣ್ಣು ಸೆಳೆಯುವುದು ಅಲ್ಲಿನ ಮಿನುಗುವ ಕಾಜು ಕಟ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬರ್ಫಿಗಳು. ಈ ತಿಂಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ತೆಳುವಾದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದರವನ್ನು ಹಚ್ಚಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 'ಸಿಲ್ವರ್ ವರಕ್' (Silver Varak) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆ ಕುರಿತಾದ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಏನಿದು ಸಿಲ್ವರ್ ಲೇಪನ?
ಇದು ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಅತ್ಯಂತ ತೆಳುವಾದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಲೇಪನ. ಇದು ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರುಚಿ ಅಥವಾ ವಾಸನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಘಲರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದು ರಾಜಮನೆತನದ ಆತಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ವೈಭವವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಪದರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಬೆಳ್ಳಿಯು ಶುಭ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು.
ಇದು ಸಸ್ಯಹಾರಿಯೇ ಅಥವಾ ಮಾಂಸಹಾರಿಯೇ?
ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ತೆಳುವಾದ ಹಾಳೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾಣಿಗಳ (ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎತ್ತು ಅಥವಾ ಆಡು) ಕರುಳು ಅಥವಾ ಚರ್ಮದ ಪದರಗಳ ನಡುವೆ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಬಡಿಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳು ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (FSSAI) ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಲ್ವರ್ ವರಕ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಜನ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆಧುನಿಕ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಸ್ಯಹಾರಿ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವೇ?
ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವ ಸಿಲ್ವರ್ ವರಕ್ 99.9% ಶುದ್ಧವಾದ 'ಫುಡ್ ಗ್ರೇಡ್' ಬೆಳ್ಳಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಹೀರಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹೋಗುತ್ತದೆ. ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ತಯಾರಕರು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬದಲು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಕಲಬೆರಕೆ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕ.
ನಿಜವಾದ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದರವು ಕೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೈಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆರಳಿನಿಂದ ಉಜ್ಜಿದಾಗ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಯಂತಾಗುತ್ತದೆ.
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