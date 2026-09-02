ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿ ಭಾಗ ತಿನ್ನಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ : ಜಿಮ್ ಪ್ರಿಯರೇ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ
ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಹೊಂದಿರುವ 5 ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿ ಭಾಗಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಭರಿತ 2 ಪೂರ್ಣ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಮೊಟ್ಟೆಯೊಂದಿಗೆ 3-4 ಬಿಳಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ತಿನ್ನುವ 'ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವಿಧಾನ' ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟೆ
ಬೆಂಗಳೂರು: ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಜೀವಸತ್ವಗಳ ಆಗರವಾಗಿರುವ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಗೊಂದಲಗಳಿವೆ. ಕೆಲವರು ಇಡೀ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹಳದಿ ಭಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಬಿಳಿ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಗುರಿಗೆ (ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಗೋಲ್) ತಕ್ಕಂತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
1. ತೂಕ ಇಳಿಸಲು 5 ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿ ಭಾಗ
ನೀವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, 5 ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿ ಭಾಗಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ
- ಕ್ಯಾಲೋರಿ: ಕೇವಲ 85 ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು.
- ಪ್ರೋಟೀನ್: ಸುಮಾರು 18 ಗ್ರಾಂ ಶುದ್ಧ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ಲಾಭ: ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಕ್ಷೀಣಿಸದಂತೆ ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
2. ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ (Muscle Building): 2 ಪೂರ್ಣ ಮೊಟ್ಟೆ (2 Whole Eggs)
ನೀವು ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, 2 ಪೂರ್ಣ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.
- ಕ್ಯಾಲೋರಿ: ಸುಮಾರು 140 ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು.
- ಪ್ರೋಟೀನ್: ಸುಮಾರು 12 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬು (Healthy Fats) ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ಲಾಭ: ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ, ಬಿ ಮತ್ತು ಕೋಲಿನ್ ಅಂಶವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೀರಲ್ಪಡಲು ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳ ರಿಪೇರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
3. ಹಳದಿ ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಮಿಥ್ಯೆಗಳೇನು?
ಹಳದಿ ಭಾಗ ತಿಂದರೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯ ಅನೇಕರಲ್ಲಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊಟ್ಟೆಯ 90% ರಷ್ಟು ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು 43% ರಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಳದಿ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಎಸೆಯುವುದು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದಂತೆ.
4. ಬೆಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ: ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ (The Hybrid Hack)
ನೀವು ಎರಡೂ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ಈ ತಂತ್ರ ಅನುಸರಿಸಿ. ಕೇವಲ 2 ಪೂರ್ಣ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ 5 ಬಿಳಿ ಭಾಗ ತಿನ್ನುವ ಬದಲು, ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು 3 ಅಥವಾ 4 ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಸೇವಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹಳದಿ ಭಾಗದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೀಗೂ ಮಾಡಬಹುದು
ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಹಳದಿ ಭಾಗವನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅಂತಹವರು ಬಿಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬಹುದು
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