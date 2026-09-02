ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತಾಜಾ ಇರಲಿ ಎಂದು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ನೀರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಬೇಕು.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತಂದ ತಕ್ಷಣ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಅಥವಾ ಹಾಳಾದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿರುವ ಗ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಗ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ನೀರನ್ನು ಆಗಾಗ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು.
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ, ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ (ಕಂಟೇನರ್) ಹಾಕಿ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ತಾಜಾವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಅಡುಗೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊರತೆಗೆದು, ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿಡಿ. ಈ ಸುಲಭ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
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