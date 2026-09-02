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ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿಡಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ!

life Sep 02 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Getty
Kannada

ತೇವಾಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ

ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತಾಜಾ ಇರಲಿ ಎಂದು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ನೀರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಬೇಕು.

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ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಎಲೆಗಳು

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತಂದ ತಕ್ಷಣ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಅಥವಾ ಹಾಳಾದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.

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ನೀರಿನ ಗ್ಲಾಸ್‌ನಲ್ಲಿಡಿ

ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿರುವ ಗ್ಲಾಸ್‌ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಫ್ರಿಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಗ್ಲಾಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ನೀರನ್ನು ಆಗಾಗ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು.

Image credits: pixabay
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ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಡಿ

ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ, ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ (ಕಂಟೇನರ್) ಹಾಕಿ ಫ್ರಿಜ್‌ನಲ್ಲಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ತಾಜಾವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
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ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಬಳಸಿ

ಅಡುಗೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊರತೆಗೆದು, ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಫ್ರಿಜ್‌ನಲ್ಲಿಡಿ. ಈ ಸುಲಭ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

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