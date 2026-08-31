ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ದೋಸೆಯಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೋಸೆ ತಿನ್ನಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬೇಡವಾ ಎಂಬ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮಧುಮೇಹಿಗಳ ಸ್ನೇಹಿ ದೋಸೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂಬುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆಯಂತಹ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಧಿಕವಿರುವ ಆಹಾರಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಹಲವರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ದೋಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತಿನ್ನುವುದು, ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು.
ಎಗ್ ದೋಸೆ ಯಾಕೆ?
ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇರಿಸಿದ ಆಹಾರ, ಕೇವಲ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇರುವ ಆಹಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ದೋಸೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇರಿದಾಗ, ಅದೊಂದು ಸಮತೋಲಿತ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದೋಸೆ ಹೇಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು?
ದೋಸೆ ಪ್ರಮಾಣ: ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ 3 ಅಥವಾ 4 ದೋಸೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಯೋಜನೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ: ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ತರಕಾರಿಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿಸಬಹುದು: ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಪಾಲಕ್, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂನಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ನಾರಿನಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅಳತೆಯಾಗಿ ಬಳಸಿ: ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಬೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಿ ಮಾಡಿದ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು, ಪೂರ್ಣಧಾನ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ನಾರಿನಾಂಶವಿರುವ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಚಟ್ನಿಯೂ ಮುಖ್ಯ!
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಅಳತೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿದ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇರುವ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ತರಕಾರಿ ಸಾಂಬಾರ್ನಂತಹವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಾರಿನಾಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಮಧುಮೇಹ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ಯೋಜನೆ ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಔಷಧಿ ಬಳಸುವವರು, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರು, ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ನೋಂದಾಯಿತ ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞರ ಬಳಿ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಹಾರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ
“ಮೊಟ್ಟೆ ದೋಸೆ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ” ಎಂಬುದು ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ನಾರಿನಾಂಶವಿರುವ ಆಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರಬಹುದು. ದೋಸೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಮೊಟ್ಟೆಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಯ ನಾರಿನಾಂಶ ಎಂಬ ಸರಿಯಾದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ, ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ: ಮೊಟ್ಟೆ ದೋಸೆ ತಿಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪ್ರಮಾಣ, ಬಳಸಿದ ಅಕ್ಕಿ, ದೋಸೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
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