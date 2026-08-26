ರೈಲಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಳೆದು ಹೋಯ್ತಾ? ಕಳ್ಳತನ ಆಯ್ತಾ? ತಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ!
ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುವುದು ಅಥವಾ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ ಮರಳಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಆತುರವಾಗಿ ಇಳಿಯುವಾಗ ಸೀಟಿನ ಬಳಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಮರೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಲಗೇಜ್ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಳ್ಳತನವೂ ಆಗಬಹುದು. ಬ್ಯಾಗ್ ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ಗಾಬರಿಯಾಗದೆ ಮೊದಲು ರೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಟಿಟಿಇ, ಗಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇತರ ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ. ಯಾವ ಕೋಚ್, ಯಾವ ಸೀಟಿನ ಬಳಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ, ಪ್ರಯಾಣದ ದಿನಾಂಕ, ಎಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.
ಈ ಮಾಹಿತಿ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ ರೈಲಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೂರುಗಳಿಗಾಗಿ ರೈಲ್ವೆಯ 'ರೈಲ್ ಮದದ್ ಸೇವೆ' ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದರೆ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ 139 ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಬ್ಯಾಗ್ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಪಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ. ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದುಹೋದ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ 'ರೈಲ್ ಮದದ್' ನಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಬಹುದು. 139 ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವೂ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ದೂರು ನೀಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ, ಪಿಎನ್ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಕೋಚ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಸೀಟು ಸಂಖ್ಯೆ, ಪ್ರಯಾಣದ ವಿವರಗಳು, ಬ್ಯಾಗಿನ ಬಣ್ಣ, ಗಾತ್ರ, ವಿಶೇಷ ಗುರುತುಗಳು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಂತಹ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು.
'ರೈಲ್ ಮದದ್' ನಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸುವಾಗ ಕೋಚ್, ಸೀಟು, ಪ್ರಯಾಣದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ದೂರಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ಇತರ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ.
ಬ್ಯಾಗ್ ಕಳೆದುಹೋದ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ದೂರು ನೀಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ತಡ ಮಾಡಿದರೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಿಲ್ದಾಣ, ಆರ್ಪಿಎಫ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತವಾದರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು ಮತ್ತು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಪಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ 'ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೌಂಡ್' ಸೇವೆಯೂ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬ್ಯಾಗ್ ಕಳೆದುಹೋದ ತಕ್ಷಣ 'ಇನ್ನು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದುಕೊಳ್ಳದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ ಮೇಲೆ ಹೆಸರು, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕುವುದು ಉತ್ತಮ. ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳು, ನಗದು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ.
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