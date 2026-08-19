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- ವಿಶ್ವದ ಈ 6 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಪ್ರಧಾನಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ! ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ!
ವಿಶ್ವದ ಈ 6 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಪ್ರಧಾನಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ! ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ!
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದರೆ ಆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಡಳಿತದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಈ ದೇಶಗಳ ಜನ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದ ದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜನೇ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ದೇಶದ ಆಡಳಿತ, ಪ್ರಮುಖ ನೀತಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ರಾಜರೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಸಲ್ಮಾನ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲಜೀಜ್ ಅಲ್ ಸೌದ್ ಅವರು ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಒಮನ್
ಒಮನ್ ದೇಶವನ್ನು ಸುಲ್ತಾನ್ ಹೈತಮ್ ಬಿನ್ ತಾರಿಕ್ ಆಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಇವರೇ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳು, ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸುಲ್ತಾನರೇ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಬ್ರೂನೈ
ಬ್ರೂನೈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಹಸ್ಸನಲ್ ಬೋಲ್ಕಿಯಾ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವವಿದೆ. ಇತರ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಇವರು ದೇಶದ ಆಡಳಿತಗಾರರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಅಧಿಕಾರವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ.
ಕತಾರ್
ಕತಾರ್ನ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅನುವಂಶಿಕ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಮಿರ್ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಇವರೇ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ಶೇಖ್ ತಮೀಮ್ ಬಿನ್ ಹಮದ್ ಅಲ್ ಥಾನಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸ್ವಾಟಿನಿ
ಹಿಂದೆ ಸ್ವಾಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಸ್ವಾಟಿನಿ, ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜ ಮೂರನೇ ಮ್ಸ್ವಾಟಿ (King Mswati III) ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾಯಿತ ನಾಯಕನ ಬದಲು, ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವವೇ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ರಚನೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.
ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸಿಟಿ
ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸಿಟಿಯನ್ನು ಪೋಪ್ ಆಳುತ್ತಾರೆ. ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪೋಪ್ ಅವರು ಈ ನಗರ-ರಾಜ್ಯದ ಸಾರ್ವಭೌಮರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತದ ಕಾರ್ಯಾಂಗ, ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅವರೇ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ.
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