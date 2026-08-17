Vasuki indicus Snake : ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾತಿಯ ಹಾವುಗಳಿವೆ. ಹೆಬ್ಬಾವಿನ ಗಾತ್ರ ನೋಡಿ ನಾವು ಭಯಗೊಳ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಭಯಂಕರವಾದ ಹಾವುಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದವು. ಅದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

ಹಾವುಗಳ ಪ್ರಪಂಚ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 4,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾತಿಯ ಹಾವುಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 85ರಷ್ಟು ಹಾವುಗಳು ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬದುಕಿದ್ದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಾವಿನ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹಾವು

ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ 50 ಅಡಿ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 1,000 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತೂಕದ ದೈತ್ಯ ಹಾವು ಒಂದ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸವಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬ್ಲೇಬೇಕು. ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 ರಲ್ಲಿ, ಐಐಟಿ ರೂರ್ಕಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಗುಜರಾತ್ನ ಕಚ್ನಲ್ಲಿರುವ ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಾವಿನ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಈ ಅವಶೇಷಗಳು 47 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯವು.

ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೆಸರು

ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಾವು. ಈ ಹಾವಿಗೆ ವಾಸುಕಿ ಇಂಡಿಕಸ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾವಿನ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಕಚ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪನಾಂಡ್ರೊ ಲಿಗ್ನೈಟ್ ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಐಐಟಿ ರೂರ್ಕಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಸುನಿಲ್ ಬಾಜ್ಪೈ ಮತ್ತು ದೇಬ್ಜಿತ್ ದತ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ ವಾಸುಕಿ ಇಂಡಿಕಸ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಾವಿನ ವಾಸುಕಿ ನಂತರ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಕಾರಣ, ಇಂಡಿಕಸ್ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

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ಈ ಹಾವಿನ 27 ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಮೂಳೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಹಾವಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಈ ಮೂಳೆಗಳು 1.48 ರಿಂದ 2.47 ಇಂಚು ಉದ್ದ ಮತ್ತು 2.46 ರಿಂದ 4.39 ಇಂಚು ಅಗಲವಿದ್ದವು. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅದರ ದೇಹವು ಅಗಲ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರಾಕಾರದಲ್ಲಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಹಾವು 35.8 ರಿಂದ 49.9 ಅಡಿ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 1,000 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತೂಕವಿರಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅದರ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಕಾರಣ, ಕರಾವಳಿ ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅನಕೊಂಡ ಅಥವಾ ಹೆಬ್ಬಾವಿನಂತೆಯೇ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ, ಹೊಂಚುದಾಳಿಯಂತಹ ಜೀವಿಯಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ಅವರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಾವು ಯಾವ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿತ್ತು?

ಸಂಶೋಧಕರು ವಾಸುಕಿ ಇಂಡಿಕಸ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾಡ್ಟ್ಸೊಯಿಡೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸರಿಸುಮಾರು 100 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾವುಗಳ ಗುಂಪಾಗಿತ್ತು. ಈ ಜಾತಿಯ ಹಾವುಗಳು ಆಫ್ರಿಕಾ, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಈ ಹಾವುಗಳು ಈಯೋಸೀನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (ಸುಮಾರು 56 ರಿಂದ 34 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ) ದಕ್ಷಿಣ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಹರಡಿತು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಾವು

ಹಿಂದೆ, ಕೊಲಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಟೈಟಾನೊಬೊವಾ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಾವು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು 14 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಟೈಟಾನೊಬೊವಾ, ವಾಸುಕಿ ಇಂಡಿಕಸ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕವಿತ್ತು. ಟೈಟಾನೊಬೊವಾ ಸುಮಾರು 1.13 ಟನ್ ತೂಕವಿತ್ತು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.