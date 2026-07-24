ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಟೀ, ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತ 30 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ; ಏನಿದರ ಸ್ಪೆಷಲ್?
Da Hong Pao: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಚಹಾ ಇದು. ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಇದರ ಬೆಲೆ ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಮೂಲ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಚಹಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೀಳುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಚಹಾ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಟೀ ಕುಡಿಯಬೇಕೆಂದರೆ 12 ರಿಂದ 20 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಬಹುದು. ಅಂಗಡಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಕೇವಲ 20 ಗ್ರಾಂ ಟೀ ಪುಡಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಂಬುತ್ತೀರಾ? ಚೀನಾದ 'ಡಾ ಹಾಂಗ್ ಪಾವೊ' (Da Hong Pao) ಎಂಬ ಊಲಾಂಗ್ (Oolong) ಟೀ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸತ್ಯ. ಇದೇ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಚಹಾ. ಇದರ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿರಿಮೆಯೇ ಇದನ್ನು ಟೀ ಪ್ರಿಯರ ಪಾಲಿನ ನಿಧಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
'ಡಾ ಹಾಂಗ್ ಪಾವೊ' ಅಂದ್ರೆ ಏನು?
ಚೀನಾದ ಮ್ಯಾಂಡರಿನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'ಡಾ ಹಾಂಗ್ ಪಾವೊ' ಅಂದರೆ "ದೊಡ್ಡ ಕೆಂಪು ನಿಲುವಂಗಿ" (Big Red Robe) ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯುನೆಸ್ಕೋದ (UNESCO) ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚೀನಾದ ಫುಜಿಯಾನ್ (Fujian) ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ವೂಯಿ (Wuyi) ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಚಹಾ ಎಲೆಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಊಲಾಂಗ್ ಟೀ ವಿಧಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಟೀಯ ತಾಜಾತನ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀಯ ಕಡು ಸ್ವಾದದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆರ್ಕಿಡ್ ಹೂವುಗಳ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನಂತಹ ಸೌಮ್ಯ ಪರಿಮಳ ಇದರ ವಿಶೇಷ. ಕುಡಿದ ನಂತರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಿಹಿ ರುಚಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಇದು ಯಾಕೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಚಹಾ?
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ವೂಯಿ ಪರ್ವತದ ಬಂಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಚಹಾದ ಕೇವಲ 6 ಮೂಲ ಗಿಡಗಳು (Mother Trees) ಮಾತ್ರ ಇವೆ. ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಚೀನಾದ ಅಮೂಲ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಪತ್ತು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತ 30 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ! ಒಂದು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಚಹಾದ 20 ಗ್ರಾಂ ಎಲೆಗಳು 2,08,000 ಯುವಾನ್ಗೆ (ಸುಮಾರು ₹1.23 ಲಕ್ಷ) ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು. ಬಿಬಿಸಿ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಇದರ ಮೂಲ ಎಲೆಯ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 1,400 ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು (ಸುಮಾರು ₹1.2 ಲಕ್ಷ). ಅಂದರೆ, ತೂಕಕ್ಕೆ ತೂಕ ನೋಡಿದರೆ ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತ 30 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ! ಈ ಮೂಲ ಎಲೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಪ್ ಟೀ ಕುಡಿಯಬೇಕೆಂದರೆ ಸುಮಾರು ₹8.5 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
2006ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು 142 ಕೋಟಿ ವಿಮೆ
ಈ ಅಪರೂಪದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು, 2006ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರವು ಈ 6 ಮೂಲ ಗಿಡಗಳಿಂದ ಚಹಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೀಳುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿತು. ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಗಿಡಗಳಿಗೆ 100 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುವಾನ್ (ಸುಮಾರು ₹142 ಕೋಟಿ) ಮೌಲ್ಯದ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಗಿಡಗಳಿಂದ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೀಳಲಾದ ಚಹಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬೀಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಡಾ ಹಾಂಗ್ ಪಾವೊ ಚಹಾವನ್ನು ಈ ಮೂಲ ಗಿಡಗಳ ತದ್ರೂಪುಗಳಿಂದ (Clones) ಬೆಳೆಸಿದ ಗಿಡಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಇತರ ವಿಐಪಿ ಊಲಾಂಗ್ ಚಹಾ ವಿಧಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
'ಬಿಗ್ ರೆಡ್ ರೋಬ್' ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ
ಈ ಚಹಾದ ಹೆಸರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಜಾನಪದ ಕಥೆಯಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ, ಒಬ್ಬ ಯುವ ವಿದ್ವಾಂಸ ಬೀಜಿಂಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ, ವೂಯಿ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾದ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಹತ್ತಿರದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸನ್ಯಾಸಿಯೊಬ್ಬರು, ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಚಹಾ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಟೀ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದನ್ನು ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಗುಣಮುಖನಾದನಂತೆ. ನಂತರ, ತನ್ನ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯವಾದಾಗಲೂ, ಇದೇ ಚಹಾವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗುಣಪಡಿಸಿದನೆಂದು ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂತೋಷಗೊಂಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ರಾಜ ನಿಲುವಂಗಿಯನ್ನು (Red Ceremonial Robe), ತನ್ನ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ ಚಹಾ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಆ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಹೊದಿಸಿದನಂತೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಚಹಾಕ್ಕೆ 'ಡಾ ಹಾಂಗ್ ಪಾವೊ' (ದೊಡ್ಡ ಕೆಂಪು ನಿಲುವಂಗಿ) ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಂತು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡಾ ಹಾಂಗ್ ಪಾ
ವೊ ಟೀ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ, ಸಣ್ಣ ಚೀನೀ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ (Clay Teapot) ಅಥವಾ ಗೈವಾನ್ನಲ್ಲಿ (Gaiwan) 95-100°C ಕುದಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಸುರಿದು ಈ ಚಹಾವನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೀ ಬ್ಯಾಗ್ನಂತೆ ಇದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಬಳಸಿ ಬಿಸಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಬಳಸಿದ ಎಲೆಗಳಲ್ಲೇ ಹಲವು ಬಾರಿ ನೀರು ಸುರಿದು ಟೀ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೂರನೇ, ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಚಹಾದ ನಿಜವಾದ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ರುಚಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
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