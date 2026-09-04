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- ಸೌಂದರ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಆ ನಟಿಗೂ 'ಮಿಸ್ ಯೂ' ಪದಕ್ಕೂ ಇರೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನಂತೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಸೌಂದರ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಆ ನಟಿಗೂ 'ಮಿಸ್ ಯೂ' ಪದಕ್ಕೂ ಇರೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನಂತೆ ಗೊತ್ತಾ?
ದಿವಂಗತ ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಂದರೆ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರು. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಅವರಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಕೇವಲ ಸಹನಟಿಯಲ್ಲ, ಅವರು ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳತಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ನೋಡಿ..
ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಕಣ್ಣೀರು: ‘ಮಿಸ್ ಯೂ’ ಪದದ ನೋವು ಕಲಿಸಿದ್ದೇ ಆ ನಟಿ! ಆಕ್ಷನ್ ಕಿಂಗ್ ಮನದಾಳದ ಮಾತು
ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಬರಿಸುವ 'ಆಕ್ಷನ್ ಕಿಂಗ್' ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಎಂದರೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗುವುದು ಅವರ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಿಸ್ತು, ದೇಶಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರಗಡ್ ಫೈಟುಗಳು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಾಲ್ಕೂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮ ನಟನಾಗಿ, ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರಿಗೆ 'ಸಿಂಹ'ದಂತಹ ಧೈರ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಂತಹ ದಿಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯದ ಒಳಗೂ ಒಂದು ಮೃದುವಾದ ನೋವಿನ ಮೂಲೆಯಿದೆ. ಆ ನೋವಿಗೆ ಹೆಸರು ‘ಸೌಂದರ್ಯ’.
ಹೌದು, ದಿವಂಗತ ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಂದರೆ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರು. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಅವರಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಕೇವಲ ಸಹನಟಿಯಲ್ಲ, ಅವರು ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳತಿ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಭಾವುಕರಾದ ಕ್ಷಣ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಣನ್ನೂ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿದೆ.
‘ಮಿಸ್ ಯೂ’ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅವತ್ತು ತಿಳಿಯಿತು!
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ‘ಐ ಮಿಸ್ ಯೂ’ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಈ ಪದದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಎದೆಗೆ ತಟ್ಟುವಂತಿವೆ. "ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ‘ಮಿಸ್ ಯೂ’ ಎಂಬ ಪದದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಭೀಕರ ನೋವು ಏನೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದೇ ಸೌಂದರ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದಾಗ. ಅವರು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಆ ಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತುಂಬಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕ್ಷಣವೇ ನನಗೆ ಆ ಪದದ ಭಾರ ಅರ್ಥವಾಗಿದ್ದು" ಎಂದು ಅರ್ಜುನ್ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಸರಳತೆಯ ಶಿಖರ ಸೌಂದರ್ಯ
ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಸಿನಿ ಪಯಣ ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟಗಳು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಪ್ರಮುಖರು.
ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಂಡಾಡಿದ ಅರ್ಜುನ್, "ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಭೆ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸರಳತೆ.. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೇಳೈಸಿದ್ದವು. ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ನಟಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೋಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ" ಎಂದು ನೆನೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ನಗು, ಅವರ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ತೋರುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ನೆನಪಿನ ಬುತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಹಸಿರಾಗಿದೆ. ಆಕ್ಷನ್ ಕಿಂಗ್ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ನಟನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯ ತನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಗೆಳತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ. ಸೌಂದರ್ಯ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಅಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಅಮರ.
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