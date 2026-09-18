ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕುವಾಗ ಇದೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಾಕು.. ನಂತ್ರ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನೋಡಿ
Laundry tips kannada: ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಜಡೆ ಕಟ್ಟಿದಂತೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಟನ್ಗಳು ಕಿತ್ತುಬರುತ್ತಿವೆಯೇ? ಬಟ್ಟೆ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟದೆ, ಗೋಜಲಾಗದೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೊರಬರಲು ನೆರವಾಗುವ ಆ ಪುಟ್ಟ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಏನು? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗೃಹಿಣಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬಟ್ಟೆ ಹರಿದುಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಟನ್ಗಳು ಕಿತ್ತುಬರುತ್ತೆ
ಬಟ್ಟೆ ಹರಿದುಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಟನ್ಗಳು ಕಿತ್ತುಬರುತ್ತೆ
ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವುದು ಸುಲಭ ನಿಜ, ಆದರೆ ಒಗೆದ ನಂತರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವುದು ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಕಿರಿಕಿರಿ! ಶರ್ಟ್, ಪ್ಯಾಂಟ್, ಚೂಡಿದಾರ್ ವೇಲ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜಡೆ ಕಟ್ಟಿದಂತೆ ಗೋಜಲಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಎಳೆದು ಬಿಡಿಸುವಾಗ ಬಟ್ಟೆ ಹರಿದುಹೋಗುವುದು, ಬಟನ್ಗಳು ಕಿತ್ತುಬರುವುದು ಅಥವಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ.
ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸುಲಭ
ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸುಲಭ
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರವಿದೆ. ಅದೇ ‘ಸಿಲಿಕಾನ್ ಲಾಂಡ್ರಿ ಬಾಲ್ಸ್’ (Silicone Laundry Balls). ಇವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆಯೇ? ಇವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು? ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ.
ಸಿಲಿಕಾನ್ ಲಾಂಡ್ರಿ ಬಾಲ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಸಿಲಿಕಾನ್ ಲಾಂಡ್ರಿ ಬಾಲ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಇವು ಮೃದುವಾದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಥವಾ ರಬ್ಬರ್ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಸಣ್ಣ ಬಾಲ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕುವಾಗ, ಆ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ 4 ರಿಂದ 6 ಸಿಲಿಕಾನ್ ಲಾಂಡ್ರಿ ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಮಷಿನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ.
ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ತಿರುಗುವಾಗ ಈ ಬಾಲ್ಗಳು ಬಟ್ಟೆಗಳ ನಡುವೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ.
ಇದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಗಂಟು ಬೀಳುವುದನ್ನು ಈ ಬಾಲ್ಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ: ವಾಶ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವಾಗ ಒಂದೊಂದೇ ಬಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಗೋಜಲಿಲ್ಲದೆ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ.
ಕಡಿಮೆ ಸುಕ್ಕು (Wrinkle-Free): ಬಟ್ಟೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ, ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುಕ್ಕುಗಳು ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಇಸ್ತ್ರಿ (Iron) ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವೂ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತಮ ಶುಚಿತ್ವ: ಈ ಬಾಲ್ಗಳು ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳು ಬೇಗನೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಟ್ಟೆಯ ಹಾನಿ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ: ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಎಳೆದು ಬಿಡಿಸುವ ಪ್ರಮೇಯವೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆಯ ಬಾಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ?
ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ?
1. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ (ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ)
Amazon (ಅಮೆಜಾನ್), Flipkart (ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್) ಮತ್ತು Meesho (ಮೀಶೋ): ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು "Silicone Laundry Balls" ಅಥವಾ "Washing Machine Cleaning Balls" ಎಂದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ತಕ್ಷಣ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
Blinkit / Zepto / Instamart: ಕೆಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕ್ವಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಪ್ಗಳ 'Home Needs' ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಇವು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
2. ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ
ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ (D-Mart) ಅಥವಾ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಜಾರ್: ದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳ 'ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ / ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್' ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೋಮ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಇದು ತುಂಬಾ ಅಗ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 4 ರಿಂದ 8 ಬಾಲ್ಗಳ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕ್ಗೆ ₹99 ರಿಂದ ₹200 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವು ರಬ್ಬರ್/ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲ (ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ) ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.